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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez Turu Başladı: Kral Selman'la Görüştü
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KÖRFEZ TURU BAŞLADI: KRAL SELMAN'LA GÖRÜŞTÜ


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez Turu Başladı: Kral Selman'la Görüştü
Tarih : 23 Temmuz 2017, 17:40
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez Turu Başladı: Kral Selman'la Görüştü(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu kapsamında özel uçak "TUR" ile saat 13.40'ta Suudi Arabistan'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan temasları kapsamında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri ziyaretleri kapsamında temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın ikinci büyük kenti Cidde'ye geldi. Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bir araya geldi.

ERDOĞAN'A EŞİ DE EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Cidde'ye geldi.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KRAL'LA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan temasları kapsamında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.PRENS SELMAN'I KABUL ETMESİ BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistanda Erdoğan'ın heyetlerarası görüşmenin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı kabul etmesi bekleniyor.

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Kaynak: haberinburada



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