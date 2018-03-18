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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KUZENİ, HAYATINI KAYBETTİ!


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni, hayatını kaybetti!
Tarih : 18 Mart 2018, 08:50
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzeni, Hayatını Kaybetti!(5/10)1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısının oğlu Bayram Ali Mutlu tedavi altına alındığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Mutlu'nun yakınları büyük üzüntü yaşadı.

POLİS TELSİZİNDEN KAN ANONSU

Ameliyatı süren Bayram Ali Mutlu için Bolu Emniyet Müdürlüğü'nün telsizinden anons yapılarak kana ihtiyaç olduğu belirtildi. Anonsun ardından çok sayıda polis hastaneye gelerek kan verdi.

MUSTAFA ERDOĞAN HASTANEYE GELDİ

Kaza haberini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan ve çok sayıda akrabası da hastaneye geldi. Erdoğan'ın yakınlarının hastanede bekleyişi sürerken, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Ak Parti Milletvekilleri Ali Ercoşkun ve Fehmi Küpçü ile Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay da hastaneye geldi.

DÖNÜŞ YOLUNDA KAZA YAPMIŞLAR

Kazaya karışan aracın sürücü Vahit Dal ve beraberinde bulunan Bayram Ali Mutlu ile Ömer Çakır'ın Ak Parti Erzurum kongresine katıldıkları ve dönüş yolunda kazayı geçirdikleri ifade edildi.

MUTLU HAYATINI KAYBETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısının oğlu Bayram Ali Mutlu tedavi altına alındığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Mutlu'nun yakınları büyük üzüntü yaşadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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