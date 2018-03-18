CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KUZENİ TRAFİK KAZASINDA AĞIR YARALANDI
Bolu Gerede'de zincirleme trafik kazasında Erdoğan'ın kuzeni 55 yaşındaki Bayram Ali Mutlu ile birlikte 3 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti.
ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI
Zincirleme trafik kazasında 2 kişi ölürken, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısının oğlu olduğu öğrenilen 55 yaşındaki Bayram Ali Mutlu ile birlikte 3 kişi yaralandı.
Kaynak: haberinburada
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