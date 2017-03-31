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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YARINKİ VAN GEZİSİ İPTAL EDİLDİ


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YARINKİ VAN GEZİSİ İPTAL EDİLDİ
Tarih : 31 Mart 2017, 12:55
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yarınki Van Gezisi İptal Edildi(7/10)7


Ak Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Van gezisini iptaliyle ilgili açıklamasında yarın saat 13.00'te Başbakan Binali Yıldırım'ın halka hitap edeceğini söyledi. Ak Parti İl Başkanı Soğanda, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:



"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Başbakanımız Binali Yıldırım 1 Nisan Cumartesi günü Van'a geleceklerdi. Fakat Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yoğun çalışma temposundan ötürü yaşadığı ses kısıklığı nedeniyle Van programını şimdilik iptal etti. Tabi ki son ana kadar yeni gelişmeler olabilir. Başbakanımız Binali Yıldırım Van'a gelip halkla buluşacak. Bütün halkımızı cumartesi günü Beşyol Meydanı'na bekliyoruz."



 



kaynak:sabah








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