Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt ziyareti, ülke basınında geniş yer buldu.

ZİYARET MANŞETTEN VERİLDİ

Er-Rai gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt ziyaretini okuyucularına manşetten duyurdu. Gazete, Erdoğan'ın uluslararası camiaya Körfez krizinin çözümü için ara buluculuk yapan Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a destek verme çağrısını öne çıkardı.

"ZİYARET KATAR'I BOYKOT EDEN ÜLKELERE MESAJ VERİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ziyaretinin Katar'ı boykot eden ülkelere bir mesaj anlamı taşıdığını kaydeden er-Rai, bu ziyaretlerin Kuveyt'in ara buluculuk rolüne de ciddi destek sağladığına dikkati çekti.

"ZİYARET KUVEYT'İN KÖRFEZ KRİZİNDEKİ ARA BULUCUĞUNA DESTEK NİTELİĞİNDE"

El-Ceride gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine manşetten yer vererek, bu ziyaretin Kuveyt'in Körfez krizindeki ara buluculuğuna destek niteliğinde olduğuna işaret etti. Gazete, Erdoğan'ın ziyaretinin dostça ve samimi bir ortamda gerçekleştiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini manşetine taşıyan Kuveyt'in eş-Şahid gazetesi de ziyaretin iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusundaki çabalara katkı sağladığını belirtti. Erdoğan'ın ziyaretine iç sayfalarda yer veren el-Enba gazetesi ise, ziyaretin ayrıntılarına yer vermeden Kuveyt'in Körfez krizini sona erdirme yönündeki çabalarına destek olduğuna vurgu yaptı.

ERDOĞAN KUVEYT'İN ARDINDAN KATAR'A GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde özel uçak "TUR" ile Kuveyt'e gelmişti. Erdoğan'ın Kuveyt ziyaretine eşlik eden heyette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, bu sabah saat 11.10'da Kuveyt'ten ayrılarak Katar'a gitti.

Kaynak: haberinburada