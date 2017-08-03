CUMHURBAŞKANI, FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI İÇİN ÜLKER STADI'NA GELDİ
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, 2-1 yendiği maçın rövanşında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk etti.
ERDOĞAN DA GELDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Başakşehir'de olduğu gibi bu kez de Fenerbahçe'nin maçına teşrif etti. Maçın başlamasına yaklaşık 5 dakika kala tribündeki yerini alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yanındaki yerini aldı.
Kaynak: haberinburada
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