Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenine, Siirt'te koyun otlatırken kitap okuyan Kader Özer'i de davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenine, Siirt'te koyun otlatırken kitap okuduğu anlar MOBESE kameralarınca kaydedilen Kader Özer'i de davet etti.

BİRİ DOWN SENDROMLU 10 KARDEŞİ VAR

Biri down sendromlu 10 kardeşi bulunan Kader Özer, koyun otlatırken kitap okuduğu anlar kameralara yansıdıktan sonra "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında İstanbul ve Çanakkale gezisiyle ödüllendirilmişti.

DAHA ÖNCE ÖDÜL ALMIŞTI BU KEZ ERDOĞAN DAVET ETTİ

Özer, bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Külliye'de yapılacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenine davet edilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Türkiye'de "koyun otlatırken kitap okuyan kız" olarak tanınan Kader Özer, ablası Cevahir Özer ile birlikte bugün Ankara'ya gitmek için yola çıkacak.

OKULDA KİTAP OKURKEN CUMHURBAŞKANI'NIN DAVETİNİ ALMIŞ

Özer, yaptığı açıklamada, ileride doktor olmak istediğini, umutlarının ve geleceğinin kitapların içinde saklı olduğunu keşfettiğini söyledi.

Kuzuların yanında daha sessiz ve huzurlu ortamda kitap okumayı çok sevdiğini kaydeden Özer, okulda kitap okuma saatinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini davet ettiğini öğrendiğini belirtti.

"Kitap okumanın bir değil, birçok faydası var. İlk faydasını İstanbul ve Çanakkale gezisiyle ödüllendirildiğimde gördüm. Şimdi de Cumhurbaşkanıyla görüşeceğim, bunun için de çok mutluyum." diyen Özer, çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Özer, herkese kitap okumalarını tavsiye etti.

KIZIYLA GURUR DUYUYOR

Özer'in annesi Lalihan Özer de kızından memnun olduğunu, küçüklüğünden bu yana kızının kitap okumayı sevdiğini ve onunla gurur duyduğunu kaydetti.

Özer'in ablası Cevahir Özer ise "Siirt Valiliğinden bizi aradılar. Kader'i Külliye'ye davet etmişler. Beni aradılar, o an çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Biz de bugün gideceğiz. Sevinçliyiz, gurur duyuyoruz Kader'le. Gerçekten gurur verici bir durum." diye konuştu.

"KADER ÖZER, SİİRT'E ÖRNEK OLDU"

Okul Müdürü Nezir Çakar, Özer'in derslerinde başarılı olduğunu ve kitap okumayı çok sevdiğini anlattı.

İstanbul ve Çanakkale gezisiyle ödüllendirilen Kader'in geziden döndükten sonra Siirt genelinde okullarda kitaba olan bakışta bir değişimin meydana geldiğini kaydeden Çakar, şöyle konuştu:

"Siirt genelinde okullarda kitap okuma sayısı arttı diyebiliriz. Kader Özer Siirt'e örnek oldu. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanımız, kızımız Kader ve ablasını Külliye'ye davet etti. Kader ablasıyla beraber Ankara'ya Cumhurbaşkanımızın misafiri olarak gidecek. Okul olarak bu haber bizleri sevindirdi. Kızımız ziyaret dönüşünde oradaki paylaşımlarını bizimle paylaşacak. Kızımızla gurur duyuyoruz, Cumhurbaşkanımıza bu teveccühlerinden dolayı teşekkür ediyoruz."

Kaynak: haberinburada