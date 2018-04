Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni'nde konuştu.

"KESİN ALKOLİKTİR"

Erdoğan'ın gündeminde olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi de vardı. Erdoğan Şenol Güneş'in kafasına çakmak atan taraftardan söz ederken "Kesin alkoliktir" ifadelerini kullandı.

"YEŞİLAY'IN DEĞERLİ FAALİYETLERİ VAR"

Erdoğan ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin bağımlık ve kötü alışkanlıklarla mücadele alanındaki bir asırlık kurumsal hafızasını dost ve kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Yeşilay'ın yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da hizmetleri birbirinden önemli projeleri, birbirinden değerli faaliyetleri bulunuyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atılmıştı.

"EN BÜYÜK ZENGİNLİK SAĞLIKLI GENÇLİK"

İnsan faktörünü nazarı dikkate almayan, insana gerekli özeni göstermeyen her teşebbüs, her politika hakim kalmaya mahkumdur. İnsanı dışlayan veya insanı sadece maddi yönden değerlendiren bir anlayışın başarı şansı da yoktur. Bir ülkenin asıl zenginliği yer altı ve yer üstü kaynakları değildir. Güçlü ülke, sanayisi, ekonomisi, ticareti, ordusu güçlü devlet manasına gelmez. Elbette bunların tamamı gereklidir, önemlidir, her biri kendi başına bir değerdir ancak bize göre bir milletin en büyük hazinesi, en büyük güç kaynağı, ruhen, zihnen ve bedenen sağlıklı nesillere sahip olmasıdır.

