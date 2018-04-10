Beyaz Saray Duyurdu! Trump, Tüm Ziyaretlerini İptal Etti
Artış Durdurulamıyor! Dolar Ve Euro Rekor Üstüne Rekor Kırdı
Fıfa, Futbolda Kiralık Transfer Dönemini Kaldırıyor
10 Yaşındaki Oğlunu 16 Kez Bıçaklayarak Öldüren Baba: İdamımı İstiyorum
Çiftçi Canından Bezdi! Paraşütle Binlerce Böcek Tarlaya Atılmış
Boşanmak İçin Adliyeye Geldi, Kocası Ve Kayınpederinden Dayak Yedi
Polise ''intihar Edeceğiz'' Dedi, Önce Arkadaşını Sonra Kendini Vurdu
53 Yaşında Öğretmen, 15 Yaşında Öğrencisiyle Defalarca Birlikte Oldu
Sınavda Bebeğini Emziren Afgan, Üniversitenin En İyi Bölümüne Girdi
Suudilerin Julian Assange'ı: Suudi Veliaht Prens Bin Selman 3 Ay Sonra Kral Olacak
Cumhurbaşkanı Talimat Verdi, Muhtarlar İspanya'ya Gitti
Babanın Feryadı Yürek Dağladı: 'sarıl Diyordun' Kızım, Sarıldım
Havalimanında Leylek Alarmı! Uçaklar Pisti Pas Geçti
Dolandırıcılardan Son Anda Kurtuldu! 20 Bin Lirası Cebinde Kaldı
Reytinglerde Büyük Sürpriz! Birincilik El Değiştirdi
Tosun'un Attığı Kazık Film Oluyor! Senaryoyu Yazan İsim Tanıdık
Kıyafetini Gören 'sokağa Böyle Çıkılır Mı?' Dedi
Skandal İddia! Yunan Askeri, Türk Helikopterine Uyarı Ateşi Açtı
Kan Donduran Görüntü! İsrail Askerleri Filistinli Genci Öldürüp Kameraya Aldı
'afrin'i Suriye'ye Teslim Et' Diyen Rusya'ya Ateş Püskürdü!

Cumhurbaşkanı talimat verdi, muhtarlar İspanya'ya gitti

CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERDİ, MUHTARLAR İSPANYA'YA GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurt dışı gezileri organize edilmeli" sözleri üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Pasaportları çıkarılan 50 muhtar İspanya'ya gitti.

Tarih : 10 Nisan 2018, 15:10
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Talimat Verdi, Muhtarlar İspanya'ya Gitti(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurt dışı gezileri organize edilmeli" sözleri üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. 5 ilden 50 muhtar, İspanya'nın Endülüs bölgesine götürüldü.

"BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ, GİDİP GÖRECEĞİZ"

Bolu, Çanakkale, Erzincan, İstanbul ve Trabzon'dan toplam 50 muhtarın yer aldığı ilk kafile Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde topluca poz verdi. Çoğu yurt dışına ilk kez çıkan muhtarlar heyecanlıydı.

Muhtarlar bu gezinin kendilerine kültürel ve şehircilik anlamında çok şey katacağını ifade ettiler. Zeytinburnu Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Nadiye Polat, 53 yaşında olduğunu, ilk defa yurt dışına çıkacağını söyledi. Polat, " Muhtarların yurt dışına çıkması çok güzel bir imkan. Yurt dışını görmemizi sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımızın düşünceleri ve muhtarlarımıza olanak sağlanması çok önemli bir olay" dedi.

Sultanbeyli Hasanpaşa Mahalle Muhtarı Orhan Bahadır, Endülüs'teki Osmanlı izlerini ve eserlerini göreceği için çok heyecanlı olduğunu ifade ederken muhtarların gezilerde elde ettiği tecrübelerini mahallelerine aktarabileceğini belirtti. Kudüs'ü de görmeyi çok istediğini anlatan Bahadır, şehircilik açısından Hollanda ve Almanya'yı da görmek istediğini kaydetti. Erzincan'dan gelen muhtar Hamza Alkan'da yurt dışına ilk kez çıkacağını ve Erzincan'a dönüşte geziyle ilgili tecrübelerini mahalleye yansıtmaya çalışacağını söyledi. Trabzon Yomra Özdil Mahalle Muhtarı Barış Hatipoğlu ise "Bizim için gurur verici, gidip göreceğiz." diye konuştu.

"BU KESİNLİKLE BİR TURİSTİK GEZİ DEĞİLDİR"

Trabzon Ortahisar Çağlayan Mahalle Muhtarı Ömer Ergenç ise, "Bu kesinlikle bir turistik gezi değildir. Ayrıca bizim devletin imkanlarıyla oraya gönderildiğimizi söylüyorlar. Bu yanlıştır. Kesinlikle sponsor vardır" diye konuştu.

Muhtarlar kendilerine verilen gri renkli hizmet pasaportuyla kameralara poz verirken el sallayarak yolculuklarına başladılar.

Tüm masrafları sponsorlar tarafından karşılanacak programda muhtarlara, Kurtuba Camii, El Hamra Sarayı, Eski Şehir Merkezi Albaicin gibi Endülüs'ün tarihi ve turistik yerleri gezdirilecek. Muhtarlar, 12 Nisan Perşembe günü Endülüs'ten ayrılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cumhurbaşkanı  Talimat  Verdi  Muhtarlar  İspanya  Ya  Gitti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER