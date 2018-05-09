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'CUMHURBAŞKANI'NIN KONUŞMASINI İYİ OKUYUN, ŞİFREYİ ÇÖZÜN'


'Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını iyi okuyun, şifreyi çözün'
Tarih : 09 Mayıs 2018, 09:10
Puan Ver : 'cumhurbaşkanı'nın Konuşmasını İyi Okuyun, Şifreyi Çözün'(7/10)3

Milli Savunma Bakanı Canikli, bedelli askerlik konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son sözü söylediğini, böyle bir çalışma olmadığını belirtirken, bir yandan da Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının bütünü ele alındığında şifrelerin çözülebileceğini açıkladı.

"CUMHURBAŞKANI'MIZIN AÇIKLAMASI VAR, ONUN DIŞINDA BAŞKA BİR ŞEY YOK"

AK Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bedelli askerlikle ilgili yeni bir değerlendirme olup olmadığı yolundaki soruya karşılık, "Cumhurbaşkanı'mızın açıklaması var, onun dışında başka bir şey yok. O noktadayız, onun dışında bir çalışma söz konusu değil" dedi.

"KONUŞMASINA BİR BÜTÜN OLARAK BAKMAK LAZIM"

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, gazetecilerin, "İhtiyaçlar ve beklentiler konusunda bir çalışma yapmış mıydınız?" sorusuna ise "Cumhurbaşkanı'mızın açıklaması son noktadır, bitmiştir. Bu anlamda son söz o. Ama konuşmasına bir bütün olarak bakmak lazım. Bütün olarak baktığımızda... Arkadaşlar artık o da sizin göreviniz... Yorumum diye bir şey yok" yanıtını verdi.

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Kaynak: haberinburada



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