

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Didem Arslan Yılmaz'ın Türkiye'nin Nabzı programına konuk oldu. Anayasa değişikliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.







CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SAADET'İN 'HAYIR' DEMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMASINA YANIT







"Memnun olduk seslenmesinden. En azından Saadet Partisi'ni ilk defa anmış oldu, bu bizim için duyurulması bakımından önemli. Demokrasinin en önemli özelliği toplumun farklı görüşleri anlamasına imkan verecek ortamın sağlanması lazım. Eğer bir taraf elindeki gücü sonuna kadar kullanır öbür taraflar bundan istifade edemezse demokratik proses yerine oturmaz. Bize verilen imkanlar bizi memnun ediyor."







"Ak Parti ile biz beraberdik. Ak Parti bizi terk etti. Erbakan Hocamızı da. Taban yukarıya bakarak bir tavır belirliyor. Tabanımızım hissiyatı galeyana getiriliyor. Arkadaşlarımız milli görüş gömleğimizi çıkardık dediler. Avrupa Birliği bizim bundan sonra medeniyet projemiz, İsrail müttefikimiz dediler ve ekonomi olarak liberal ekonomiyi benimsediler. Şimdi biz bu üç noktada farklıyız. AB ile dost kalalım ama bir olamayız onların medeniyet anlayışı bizden farklı. ABD ile İsrail ile müttefik olamayız. İsrail bizim topraklarımız üzerinde emeli olan bir ülke. Biz onlarla stratejik müttefik olamayız. Türkiye gibi ülkelerin ekonomilerini üretime yönelik bir yöne geçirmesi gerekir."







kaynak:habertürk