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Cumhurbaşkanı'nın Torun Hikayesi, Emine Erdoğan'ı Güldürdü

CUMHURBAŞKANI'NIN TORUN HİKAYESİ, EMİNE ERDOĞAN'I GÜLDÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, torun hikayesi Emine Erdoğan'ı güldürdü: 'Ipad'i versene' diyor. Bir dayanıyorsun, iki dayanıyorsun. Sonra 'Hadi sana 15 dakika müsaade' diyorsun.

Tarih : 27 Kasım 2017, 15:30
Puan Ver : Cumhurbaşkanı'nın Torun Hikayesi, Emine Erdoğan'ı Güldürdü(10/10)6

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknoloji Bağımlılığı Kongresinde konuştu. Torunlarıyla arasında yaşanan cep telefonu tartışmasına da değinen Erdoğan, evde yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Erdoğan, torunlarıyla yaşadıklarını anlatırken Emine Erdoğan'ın da güldüğü görüldü.

ERDOĞAN'DAN İZLEYENLERİ GÜLDÜREN HİKAYE

İşte Erdoğan'ın salondakileri güldüren o sözleri:

"Babanın elinden telefonu tableti bırakmadığı bir evde çocuğa teknolojiden uzak dur demek faydasız bir çaba olur. Çünkü ben bunu evde torunlarımla yaşıyorum. Sabah çıkıyor geliyor, 'Anneanne Ipad'ini bana versene'. Bir dayanıyorsun, iki dayanıyorsun. Sonra 'hadi sana 15 dakika müsade' diyorsun. Bunlar yaşadığımız gerçekler. Onu kontrollü bir şekilde nasıl götüreceğiz bu önemli."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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