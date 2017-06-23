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Cumhurbaşkanının Uçağının İnişi Sırasında F-16 Sorti Yaptı
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CUMHURBAŞKANININ UÇAĞININ İNİŞİ SIRASINDA F-16 SORTİ YAPTI


CUMHURBAŞKANININ UÇAĞININ İNİŞİ SIRASINDA F-16 SORTİ YAPTI
Tarih : 23 Haziran 2017, 13:42
Puan Ver : Cumhurbaşkanının Uçağının İnişi Sırasında F-16 Sorti Yaptı(7/10)5


Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin annesi Şükran Özhaseki'nin cenazesine katılmak üzere Kayseri'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Erkilet Havalimanına inişi esnasında bir F-16 uçağı sorti yaptı.



ERDOĞAN, CUMA NAMAZINI KAYSERİ'DE KILDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını  Seyrani Camisi'nde kıldı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'dan Kayseri'ye gelerek, cuma namazını  Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan Seyrani Camisi'nde eda etti.



Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Recep  Akdağ ve Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin  dün yaşamını yitiren 82 yaşındaki annesi Şükran Özhaseki'nin cenaze namazına  katılacak.



 



kaynak:milliyet








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