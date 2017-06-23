

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin annesi Şükran Özhaseki'nin cenazesine katılmak üzere Kayseri'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Erkilet Havalimanına inişi esnasında bir F-16 uçağı sorti yaptı.



ERDOĞAN, CUMA NAMAZINI KAYSERİ'DE KILDI







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Seyrani Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'dan Kayseri'ye gelerek, cuma namazını Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan Seyrani Camisi'nde eda etti.







Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da katıldı.







Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin dün yaşamını yitiren 82 yaşındaki annesi Şükran Özhaseki'nin cenaze namazına katılacak.







kaynak:milliyet