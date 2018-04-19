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CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN 100 BİN İMZANIN NASIL TOPLANACAĞI BELLİ OLDU!


Cumhurbaşkanlığı için 100 bin imzanın nasıl toplanacağı belli oldu!
Tarih : 19 Nisan 2018, 18:50
Puan Ver : Cumhurbaşkanlığı İçin 100 Bin İmzanın Nasıl Toplanacağı Belli Oldu!(9/10)5

Uyum yasalarıyla ilgili toplantılar sona erdi. Konuyla ilgili AK Parti'li Hayati Yazıcı açıklama yapıyor.

Yazıcı; Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili toplanması gereken 100 bin imza YSK tarafından oluşturulacak seçim merkezlerinde verileceğini söyledi.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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