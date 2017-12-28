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Cumhurbaşkanlığı Kupası Yakın Doğu Üniversitesi'nin!

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ'NİN!

25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupasında Fenerbahçe'yi 75-59 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi ilk kez kupanın sahibi oldu.

Tarih : 28 Aralık 2017, 11:30
Puan Ver : Cumhurbaşkanlığı Kupası Yakın Doğu Üniversitesi'nin!(6/10)2

Basketbolda 25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 75-59 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi kazandı. Yakın Doğu Üniversitesi, bu kupayı ilk kez müzesine götürdü.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada 6. dakikaya 9-8 Yakın Doğu Üniversitesi'nin üstünlüğüyle girildi. Vaughn ve Birsel Vardarlı Demirmen ile sayı bulan rakibine Vandersloot, McBride ve Cansu Köksal ile karşılık veren Yakın Doğu Üniversitesi, ilk periyodu 13-12 önde bitirdi.

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOYUNMA ODASINA 8 SAYI FARKLA GİTTİ

İkinci periyoda iyi başlayan Fenerbahçe, Pelin Derya Bilgiç, Dabovic ve Ayşe Cora ile bulduğu basketlerle 15. dakikada 24-17 öne geçti. Holingsvorth ve Lavender'in basketleriyle toparlanan Yakın Doğu Üniversitesi, Vandersloot ve Bahar Çağlar'ın da verdiği katkıyla 18. dakikada üstünlüğü lehine çevirdi: 30-28. Periyodun kalan bölümünde hızlı hücumlarla sayı üretmeye devam eden Yakın Doğu Üniversitesi, soyunma odasına 39-31 önde gitti.

Etkili performansını müsabakanın ikinci yarısına da taşıyan Yakın Doğu Üniversitesi, hücumda zorlanan rakibi karşısında Lavender, Olcay Çakır Turgut ve McBride ile bulduğu sayılarla 28. dakikada farkı 18 sayıya (52-34) çıkardı. Yakın Doğu Üniversitesi, maçın son çeyreğine de 59-41 üstün girdi.

16 SAYI FARKLI KAZANARAK KUPANIN SAHİBİ OLDULAR

Final periyoduna 7-0'lık seriyle başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, 33. dakikada farkı 24 sayıya (65-41) yükseltti. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran ve rakibinin geri dönüş yapmasına izin vermeyen Yakın Doğu Üniversitesi, maçtan 75-59 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cumhurbaşkanlığı  Kupası  Yakın  Doğu  Üniversitesi  Nin    haber

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