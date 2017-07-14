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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 15 Temmuz Şehitleri İçin Türkü Söyledi
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 15 Temmuz Şehitleri İçin Türkü Söyledi

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN TÜRKÜ SÖYLEDİ

İbrahim Kalın; Yavuz Bingöl ve Erol Parlak ile birlikte 15 Temmuz Şehitleri için türkü söyledi. Sosyal medya hesabından paylaştığı videonun altına "15 Temmuz şehitleri ve bütün şehitlerimiz için söyledik" diye not düştü.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 13:40
Puan Ver : Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 15 Temmuz Şehitleri İçin Türkü Söyledi(6/10)2

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, sanatçı Yavuz Bingöl ve Erol Parlak ile birlikte şehitler için türkü söyledi.

KALIN, VİDEOYU SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Bingöl ve Parlak ile seslendirdiği türkünün videosunu paylaşarak, "15 Temmuz şehitleri ve bütün şehitlerimiz için söyledik" ifadesini kullandı.

KISA SÜREDE BİNLERCE KİŞİ TARAFINDAN DİNLENEN TÜRKÜYE BEĞENİ YAĞDI

Türküdeki "Kara haber tez ulaştı, ocağıma ateş düştü. Kara haber tez ulaştı, ciğerime ateş düştü. Yitirdim aklım dolaştı uyan Mehmedim uyan. Deli oldum aklım dolaştı, uyan Mehmedim uyan" dizelerini Kalın, Bingöl ve Parlak beraber söyledi. Kısa sürede binlerce kez tıklanan videoya beğeni dolu yorumlar geldi. Kalın'ın takipçileri tarafından videonun altına bırakılan,

"Her türlü çıkardan uzak arî duygular, türküler ve bir de siyasete rağmen duruşunu kaybetmeden bu vakte kadar gelebilmek, öyle gördüm sizi"

"Sayın Kalın, sesiniz yüreğiniz kadar güzelmiş"

"Hem bulunduğu makamı hemde güftelenmiş makamı dolduran taşıran adam, ağzınıza, gönlünüze sağlık" gibi yorumların yanı sıra videonun uzun halini görmek isteyenler de oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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