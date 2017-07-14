CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN TÜRKÜ SÖYLEDİ
İbrahim Kalın; Yavuz Bingöl ve Erol Parlak ile birlikte 15 Temmuz Şehitleri için türkü söyledi. Sosyal medya hesabından paylaştığı videonun altına "15 Temmuz şehitleri ve bütün şehitlerimiz için söyledik" diye not düştü.
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, sanatçı Yavuz Bingöl ve Erol Parlak ile birlikte şehitler için türkü söyledi.
KALIN, VİDEOYU SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Bingöl ve Parlak ile seslendirdiği türkünün videosunu paylaşarak, "15 Temmuz şehitleri ve bütün şehitlerimiz için söyledik" ifadesini kullandı.
KISA SÜREDE BİNLERCE KİŞİ TARAFINDAN DİNLENEN TÜRKÜYE BEĞENİ YAĞDI
Türküdeki "Kara haber tez ulaştı, ocağıma ateş düştü. Kara haber tez ulaştı, ciğerime ateş düştü. Yitirdim aklım dolaştı uyan Mehmedim uyan. Deli oldum aklım dolaştı, uyan Mehmedim uyan" dizelerini Kalın, Bingöl ve Parlak beraber söyledi. Kısa sürede binlerce kez tıklanan videoya beğeni dolu yorumlar geldi. Kalın'ın takipçileri tarafından videonun altına bırakılan,
"Her türlü çıkardan uzak arî duygular, türküler ve bir de siyasete rağmen duruşunu kaybetmeden bu vakte kadar gelebilmek, öyle gördüm sizi"
"Sayın Kalın, sesiniz yüreğiniz kadar güzelmiş"
"Hem bulunduğu makamı hemde güftelenmiş makamı dolduran taşıran adam, ağzınıza, gönlünüze sağlık" gibi yorumların yanı sıra videonun uzun halini görmek isteyenler de oldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Gaziantep'te Demokrasi Nöbetini Kana Bulayacaklardı, Deaş'lı 18 Terörist Yakalandı
- Başörtülü Öğrenciye Tekme Atmıştı, "Kendimi Kontrol Edemiyorum" Diye Savunma Yaptı
- Almanya'da Pkk Yöneticisine 3 Yıl 3 Ay Hapis Cezası
- Görme Engelli Fulya, Lys'de 5 Puan Türünde Türkiye Birincisi Oldu
- Acil Serviste 'sms' Dönemi! Hasta Yakınları Her An Bilgilendirilecek
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy'ye Giderse Ligin En Fazla Kazanan Futbolcusu Olacak
- Malaga'yla Anlaşan Cenk Gönen, İspanya'ya Gitti
- Östersunds - Galatasaray Maçı Caps'leri Sosyal Medyaya Damga Vurdu
- Fenerbahçe, Takımdan Ayrılan Ekpe Udoh'a Teşekkür Etti
- Galatasaray'dan Ayrılan Sabri, Neredeyse Bedavaya Kayserispor'da Oynayacak
DÜNYA HABERLERİ
- Ukrayna'da 2 Deaş'lı Yakalandı! "Yere Yat" Emrine Uymayan Vuruldu
- İsrail Polisi Cuma Namazını Kıldırmayacak!
- Rus Titanı, Türkiye'de On Binlerce Kişiyi Dolandırıp Milyonları Kasasına Koydu
- Katar Dışişleri Bakanı Al Sani Türkiye'ye Geliyor
- Fransa'da 32 Yıllık Medyatik Davanın Hakimi, Yazdığı Romanın Karakteri Gibi İntihar Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar