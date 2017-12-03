Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti
Şimşek: Enflasyonda Aralıktan İtibaren Kalıcı Düşüş Başlayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İşaret Diliyle Türkü

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN İŞARET DİLİYLE TÜRKÜ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak ve sanatçı Yavuz Bingöl ile birlikte "Mehmet'e Ağıt" türküsünü işaret diliyle yorumladı.

Tarih : 03 Aralık 2017, 23:40
Puan Ver : Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İşaret Diliyle Türkü(6/10)2

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın, Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak ve sanatçı Yavuz Bingöl ile birlikte "Mehmet'e Ağıt" türküsünü işaret diliyle yorumladı.

DAHA ÖNCE DE SESLENDİRMİŞLERDİ

Cumhurbaşkanlığı tarafından himaye edilen "15 Temmuz Anma Etkinlikleri" kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Prof. Dr. Parlak ve sanatçı Bingöl tarafından aziz şehitlerin anısına "Memet'e Ağıt" türküsü seslendirilmişti.

İŞARET DİLİ İLE YENİDEN YORUMLANDI

Söz ve müziği Prof. Dr. Erol Parlak'a ait türkü, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla işitme engelliler için Türk İşaret Dili ile yeniden yorumlandı.

Projede sadece işitme engelliler değil tüm engel gruplarından birer kişi yer aldı. Çevirisi Nurben Kendirli tarafından yapılan türkü, işitme engellilerin internet televizyonu Duymaz TV ve Dukka Medya tarafından hazırlanırken, kreatif direktörlüğü ise Erdal Şen tarafından gerçekleştirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cumhurbaşkanlığı  Sözcüsü  Kalın  Dan  İşaret  Diliyle  Türkü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER