CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN NETANYAHU'YA SERT CEVAP
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hadsiz açıklamalarına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden cevap geldi.
"SUÇLAMALARI CİDDİYE ALMAK MÜMKÜN DEĞİL"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamaları sert bir dille eleştirerek "Binlerce masum Filistinliyi katleden, Filistinlilerin topraklarını açık hava hapishanesine dönüştüren bir zihniyetin suçluluk duygusunu bastırmak için ortaya attığı iddia ve suçlamaları ciddiye almak mümkün değildir" dedi.
"EN SERT BİÇİMDE KINIYORUZ"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye Cumhuriyeti ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik açıklamalarını en sert biçimde kınıyoruz" dedi.
"İSRAİL, FİLİSTİN'DEKİ İŞGALE SON VERMELİDİR"
"Uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayan, Filistin halkının yüzlerce yıllık vatan topraklarını işgal eden, Birleşmiş Milletler kararlarını sistematik biçimde ihlal eden İsrail'in öncelikle kendi yaptıklarının hesabını vermesi gerekir" diyen Kalın, "İlk kıblemiz olan Kudüs'ü, bir oldu bitti ile işgal devletinin başkenti yapacaklarını sananlar, abesle iştigal etmektedirler. İsrailli yetkililer ülkemize ve liderimize saldırmak yerine Filistin topraklarının işgaline son vermelidir" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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