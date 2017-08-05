Suriye'nin İdlib kentinde evlerine düşen bomba sonucu elleri ile yüzü yanan ve tedavi görmek için geldiği Türkiye'de 8 aydır anne ve kardeş hasreti çeken 8 yaşındaki Hiba Mekzum'un özlemi, Cumhurbaşkanlığı ve hayırseverlerin desteğiyle giderildi.

AİLESİNİ OTOBÜS TERMİNALİNDE KARŞILADI

Hiba Mekzum, babası Muhammed Mekzum ve aileye destek veren hayırseverlerle, annesi Diyya Kadik, erkek kardeşi Faysal ve Merva'yı Dudullu'daki otobüs terminalinde karşıladı. Aile uzun süre sarılarak birbirleriyle hasret giderirken, aileye destek veren hayırseverler de sevinç gözyaşı döktü.

Suriye'de ayakkabıcılık yapan Muhammed Mekzum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük sevinç yaşadıklarını dile getirdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Hayırseverlere teşekkür eden Mekzum, "Geçen yıl Aralık ayının 12. günü Rus uçakları çok bomba attılar. İş yerimdeydim. Eve geldiğimde 5 yaşındaki Ahmed ve 3 aylık kızım Aişe'yi orada kaybettim. Hiba (8) ve Merva (10) yandılar. Evimiz yaşanmaz hale geldi. Suriye'deki hastaneler bir şey yapamadı. 'İstanbul'a geçin belki orada size yardımcı olabilirler' dediler. Hastane için Suriye'den Türkiye'ye geçtik. Elhamdülillah burada bir plastik cerrah (Prof. Dr. Ethem Güneren) bize çok yardımcı oluyor. İnşallah Hiba daha iyi olacak. 8 ay kadar oldu ailemizi görmeyeli. Ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum ve ona selam gönderiyorum. Allah onun İslam ümmeti için ve Türkler için başarısını büyütsün." ifadelerini kullandı.

Anne Diyya Kadik ise "Türkiye bize çok büyük bir şans verdi. Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bize çok yardım etti" diye konuştu.

"MİLLETİMİZ AZİZ BİR MİLLET"

Aileye destek veren hayırseverlerden Teknik Elemanlar Derneği İstanbul Şubesi Genel Sekreteri Emrullah Köker ise İstanbul Üniversitesi'nde okuyan Suriyeli bir kız öğrencinin kendilerine ailenin durumunu aktardığını belirtti. Yaklaşık 3 ay önce baba Muhammed Mekzum'a ulaştıklarını, hayırseverlerin desteğiyle kendilerine ev kiraladıklarını aktaran Köker, anne ve kardeş özlemi çeken küçük kızı mutlu edebilmek için aileyi bir araya getirmeye karar verdiklerini dile getirerek "Biz bir şekilde yardımcı olmaya çalıştık. Sonra Cumhurbaşkanlığı Özel Kalemine ulaştık. Hasan Doğan Bey bize çok yardımcı oldu. Hatay Valimiz ilgilendi. Vali Yardımcımız Mahmut Hersanlıoğlu bizden annenin telefon numarasını istedi. Akşam 08.00 gibiydi. 4 saat içinde aile, İdlip'ten alınarak Reyhanlı'ya getirildi." diye konuştu.

"MİLLETİMİZLE İFTİHAR EDİYORUM"

Aileye çok sayıda hayırseverin destek verdiğini belirten Köker, "Bizim milletimiz gerçekten aziz bir millet. Bu insanların mağdur durumunu anlattığımızda inanılmaz şekilde Almanya'dan olsun Türkiye'den olsun destekler geldi. Hatta biz ev kirası olsun, evi döşeme olsun 1 yıllık tamamen üzerimize almıştık. O arkadaşlar da zaten severek yaptılar. Biz bunu Cumhurbaşkanlığımızın Özel Kalemi'ne anlattığımızda artık ailenin kendileri himayesinde olduğunu söylediler. Çocuğun hastane masrafları olsun, ev kirası olsun tamamen kendilerinin ilgileneceğini söylediler. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Özel Kalemi Hasan Doğan Bey'e, bu süreçte bizi adım adım bilgilendiren, desteklerini esirgemeyen Mahmut Hersanlıoğlu'na şükranlarımızı iletmek istiyoruz. Bizim devletimiz güçlü, milletimiz aziz bir millet. Biz Allah'ın izniyle yapılabilecek her türlü dış müdahaleye karşı koyabilecek kudrete sahibiz. Biz tahrip eden tamir eden bir milletiz. Bundan dolayı da milletimizle iftihar ediyorum."

Kaynak: haberinburada