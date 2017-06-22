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CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN FLAŞ 'KATAR' AÇIKLAMASI


CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN FLAŞ 'KATAR' AÇIKLAMASI
Tarih : 22 Haziran 2017, 17:22
Puan Ver : Cumhurbaşkanlığı'ndan Flaş 'katar' Açıklaması(5/10)6


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Katar tarafına Kuveyt üzerinden bir liste ulaştırılacak. Burada somut talepler ve Katar'ın yapması gerekenler olacak. Ağırlıklı olarak Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır olmak üzere dört ülke, taleplerini ileteceklerini ifade ettiler. Muhtemelen önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu talep listesi Katar tarafına iletilecek. Tabii biz de takip edeceğiz" dedi.



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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın "Şu anda onunla ilgili Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığımız arasında bir mekanizma işletiliyor. Bizim Washington seyahatimizde 'Somut olarak size bu verileri ileteceğiz, böylece PYD'ye verilen silahlar Türkiye'ye karşı kullanılmayacak' dediler" diye konuştu.



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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Referandum sürecinde yaşanan tatsız hadiselerin tekrar edilmemesi için Alman makamlarının belirli bir sorumluluk ve olgunluk içerisinde hareket etmesi gerekir. Güvenliğin sağlanması, salonlar... Şimdi biz tabii ona bakıyoruz. Böyle bir uygun ortam oluşursa böyle bir toplantı yapılabilir."



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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "O gün Mecliste yapılan bir anıtın da açılışı olacak. Külliye'de şehit yakınları ve gaziler için bir resepsiyon yapılması o gün için zor görünüyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Meclis oturumunda hem İstanbul'daki etkinlikte olacak."



 



kaynak:sabah








Etiketler: Cumhurbaşkanlığı  Ndan  Flaş    Katar    Açıklaması    haber

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