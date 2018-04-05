CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN RUSCA TWİTTER YAYININI İLK GÜN 70 BİN KİŞİ İZLEDİ
Twitter'da 4 dilde yaklaşık 10 milyon takipçiye yayın yapan Cumhurbaşkanlığı, Rusça yayınlarına, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma Töreni ile başladı. Rusca yapılan yayınları ilk gün 70 bin kişi takip etti.
Türkçe, İngilizce, Arapça ve Fransızca yayınlarını sürdüren Cumhurbaşkanlığı kurumsal Twitter hesaplarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla 3 Nisan'da gerçekleştirilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma töreni ile Rusça yayın da eklendi. Cumhurbaşkanlığının "@tcbestepe_ru" adlı hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'i resmi karşılama töreni, Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma Töreni ve Erdoğan ile Putin'in düzenlediği ortak basın toplantısı canlı olarak yayınlandı.
İLK GÜN 70 BİN KİŞİ TARAFINDAN TAKİP EDİLDİ
Rusça yapılan canlı yayınlar ilk gün 70 bin kişi tarafından takip edilirken gün boyu süren programlara yönelik Rusça paylaşımlar ise 700 bine yakın kişiye ulaştı.
CUMHURBAŞKANLIĞI 5 DİLDE YAYIN YAPIYOR
Rusçanın eklenmesiyle yayın yaptığı dillerin sayısı 5'e yükselen Cumhurbaşkanlığının, diğer dillerde de yayın yapmak için hazırlıkları devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Fetö'cü Asker Şarkıcı Hadise'nin Tanık Olarak Dinlenmesini Talep Etti
- Almanya'da Fetö'ye Bağlı Lise İflas Bayrağını Çekti, Kapıya Satılık Tabelası Asıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş'in Beştepe'deki Mezarını Ziyaret Etti
- Papa 'cehennem Yok' Dedi Haberi Sonrası İtalyan La Repubblica Gazetesinde Kriz Çıktı
- Hatay'a Giden Ünlülerden Kılıçdaroğlu'na Sert Tepki
EKONOMİ HABERLERİ
- Youtube Merkezindeki Silahlı Saldırıda Bulunan Kadına Ait Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
- Avustralyalı Şirket Diyarbakır'da Petrol Buldu
- Turkcell: Çok Yakında Milli Yapay Zeka Geliyor
- Trump: Çin İle Savaşta Değiliz, Abd'yi Temsil Eden Aptallar Yıllar Önce Bu Savaşı Kaybetti
- Türkiye İle Ukrayna Yeni Uçuşlar İçin Anlaştı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar