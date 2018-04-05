Twitter'da 4 dilde yaklaşık 10 milyon takipçiye yayın yapan Cumhurbaşkanlığı, Rusça yayınlarına, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma Töreni ile başladı. Rusca yapılan yayınları ilk gün 70 bin kişi takip etti.

Türkçe, İngilizce, Arapça ve Fransızca yayınlarını sürdüren Cumhurbaşkanlığı kurumsal Twitter hesaplarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla 3 Nisan'da gerçekleştirilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma töreni ile Rusça yayın da eklendi. Cumhurbaşkanlığının "@tcbestepe_ru" adlı hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'i resmi karşılama töreni, Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma Töreni ve Erdoğan ile Putin'in düzenlediği ortak basın toplantısı canlı olarak yayınlandı.

İLK GÜN 70 BİN KİŞİ TARAFINDAN TAKİP EDİLDİ

Rusça yapılan canlı yayınlar ilk gün 70 bin kişi tarafından takip edilirken gün boyu süren programlara yönelik Rusça paylaşımlar ise 700 bine yakın kişiye ulaştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI 5 DİLDE YAYIN YAPIYOR

Rusçanın eklenmesiyle yayın yaptığı dillerin sayısı 5'e yükselen Cumhurbaşkanlığının, diğer dillerde de yayın yapmak için hazırlıkları devam ediyor.

Kaynak: haberinburada