Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri hakkında açılan aralarında Akın Atalay, Ahmet Şık'ın da bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davada tahliye talepleri reddedildi.

Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri hakkında açılan aralarında Akın Atalay, Ahmet Şık'ın da bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davada tahliye talepleri reddedildi.

SİLİVRİ'DE GERÇEKLEŞEN DAVADA KARAR VERİLDİ

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada Cumhuriyet Savcısı Hasan Bölükbaşı'nın esas hakkındaki mütalaasını açıklamasının ardından tutuklu sanık Akın Atalay söz aldı.

AVUKATLAR TAHLİYE TALEP ETTİ

Normalde tutukluluk çerçevesinde kısa bir açıklama yapacağını, ancak mütalaanın ardından farklı bir beyana gerek duyduğunu belirtti.

Tutuklu sanıklar Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Atalay ve Aydoğdu'nun bu hallerinin devamına karar verdi.

DURUŞMALAR SİLİVRİ'DE YAPILMAYA DEVAM EDECEK

Sanıkların esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme heyeti duruşmanın 24-25-26-27 Nisan'da Silivri'de yapılmasını hükmetti.

Heyet ayrıca firari sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır hakkındaki yakalama kararlarının infazının devamına karar verdi.

Kaynak: haberinburada