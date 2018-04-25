CUMHURİYET GAZETESİ DAVASINDA KARAR VERİLDİ! HAPİS CEZALARI VAR
Cumhuriyet gazetesi davasında, karar açıklandı.
Kararlar şöyle:
Akın Atalay "güveni kötüye kullanmak" suçlamasından beraat, "örgüte yardım" suçlamasından 7 yıl, 3 ay, 15 gün hapis
Orhan Erinç hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası
Aydın Engin'e "terör örgütüne yardım" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası
Ahmet Şık'a "terör örgütüne yardım" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası
Murat Sabuncu'ya "terör örgütüne yardım" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası
Kaynak: haberinburada
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