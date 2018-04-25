Muharrem İnce, Aday Olması İçin Gül'e Adres Gösterdi
Lice Kırsalında Çatışma Çıktı! Şehit Ve Yaralılar Var
Elektrikli Uçaklar, 20 Yıl İçerisinde Havacılık Sektörünü Tekeline Alacak
Cumhuriyet Gazetesi Davasında Karar Verildi! Hapis Cezaları Var
Arda Turan'dan Alkışlanacak Hareket
Talepleri Reddedildi! 2 Yunan Askerinden Günler Sonra İlk Görüntü
Japonya Podolski'yi Konuşuyor! Yok Böyle Bir Asist
Gazeteciyi Öldürüp Parçalarına Ayıran Ünlü Mucitin Cezası Belli Oldu
Liverpool Taraftarını Yıkan Haber! Yıldız Futbolcu Sezonu Kapattı
Erdoğan Uyum Yasalarını Onayladı, Ysk'dan Jet Cevap Geldi
Saadet Partisi, Gül'ün Adaylığını Oyluyor!
Tsk Sosyal Medyada Paylaştı: Afad Kurdu Mehmetçik Koruyor
Kritik Görüşmede Gül'e Gizemli Ziyaret! Korumalar Görüntü Aldırmadı
Fenerbahçe Finale Çıkarsa Sarı-Lacivertli Taraftar Tribündeki Yerini Alacak
Suudi Arabistan, Mohamed Salah'a Mekke'de Arsa Hediye Etti
2 Hafta Esir Tutulup Tecavüz Edilen Kadın Polise Konum Atarak Kurtuldu
Mohamed Salah Dünyanın En İyi Futbolcuları Arasına Girdi
Beşiktaş'ta Pepe Müjdesi! Dev Derbide Sahada Olacak
24 Haziran'la İlgili Kritik Karar! Öğretmenlere Seçim İzni Verildi
40 Milyon Takipçili Guru, 16 Yaşındaki Kıza Tecavüzden Suçlu Bulundu

CUMHURİYET GAZETESİ DAVASINDA KARAR VERİLDİ! HAPİS CEZALARI VAR


Cumhuriyet gazetesi davasında karar verildi! Hapis cezaları var
Tarih : 25 Nisan 2018, 22:10
Puan Ver : Cumhuriyet Gazetesi Davasında Karar Verildi! Hapis Cezaları Var(10/10)6

Cumhuriyet gazetesi davasında, karar açıklandı.

Kararlar şöyle:

Akın Atalay "güveni kötüye kullanmak" suçlamasından beraat, "örgüte yardım" suçlamasından 7 yıl, 3 ay, 15 gün hapis

Orhan Erinç hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası

Aydın Engin'e "terör örgütüne yardım" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası

Ahmet Şık'a "terör örgütüne yardım" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası

Murat Sabuncu'ya "terör örgütüne yardım" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cumhuriyet  Gazetesi  Davasında  Karar  Verildi  Hapis  Cezaları  Var    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER