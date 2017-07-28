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CUMHURİYET GAZETESİ DAVASINDA MAHKEME KARARINI AÇIKLADI


Cumhuriyet Gazetesi Davasında Mahkeme Kararını Açıkladı
Tarih : 28 Temmuz 2017, 20:40
Puan Ver : Cumhuriyet Gazetesi Davasında Mahkeme Kararını Açıkladı(5/10)1

Cumhuriyet Gazetesi yazar ve çizerlerine yönelik açılan FETÖ, PKK ve DHKP-C'ye destek verildiği iddiasıyla açılan davada ara karar açıklandı. Mahkeme, savcılık 5 kişinin tahliyesini talep ettikten sonra 1,5 saatlik bir ara verdi.

Aranın ardından 7 sanığa tahliye kararı verilirken, 4 sanığın tahliye talebi reddedildi. Bir sonraki duruşma 11 Eylül'de yapılacak

7 KİŞİYE TAHLİYE KARARI

Karikatürist Musa Kart ile Güray Öz, Bülent Utku, Turhan Günay, Hakan Karasinir, Önder Çelik Mustafa Kemal Güngör tahliye edildi.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, ve gazateciler, Kadri Gürsel, Murat Sabuncu, Ahmet Şık'ın tahliye talepleri reddedildi.

KEMAL AYDOĞDU'NUN TUTUKLULUK HALİ SÜRECEK

"JEANSBİRİ" adlı sosyal medya hesabına sahip olan Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk hali devam edecek. Diğer duruşma 11 Eylül'de devam edecek

SAVCI 5 TAHLİYE TALEP ETMİŞTİ

Savcı mütaalasında Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Güngör, Bülent Utku, Turhann Günay'ın tahliyesini talep etmiş, Akın Atalay, Kadri Gürsel, Murat Sabuncu, Önder Çelik, Hakan Kara, Kemal Aydoğdu ve Ahmet Şık için ise tutukluluk hallerinin devamını istemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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