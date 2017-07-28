Cumhuriyet gazetesi davasında savcılık mütalaasını verdi.

5 SANIĞIN TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Savcı mütaalasında Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Güngör, Bülent Utku, Turhann Günay'ın tahliyesini talep etti.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMI İSTENENLER

Akın Atalay, Kadri Gürsel, Murat Sabuncu, Önder Çelik, Hakan Kara, Kemal Aydoğdu ve Ahmet Şık için ise tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Mahkemenin ara kararı bekleniyor.

Kaynak: haberinburada