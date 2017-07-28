CUMHURİYET GAZETESİ DAVASINDA SAVCI 5 SANIĞIN TAHLİYESİNİ İSTEDİ
Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının yargılandığı davada savcı 5 sanığın tahliyesini talep etti.
Cumhuriyet gazetesi davasında savcılık mütalaasını verdi.
5 SANIĞIN TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ
Savcı mütaalasında Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Güngör, Bülent Utku, Turhann Günay'ın tahliyesini talep etti.
TUTUKLULUĞUNUN DEVAMI İSTENENLER
Akın Atalay, Kadri Gürsel, Murat Sabuncu, Önder Çelik, Hakan Kara, Kemal Aydoğdu ve Ahmet Şık için ise tutukluluk hallerinin devamını talep etti.
Mahkemenin ara kararı bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Abant'ta Sefa Süren Hırsızları, Yıllık İzindeki Polisin Dikkati Yakalattı
- Üsküdar'da Dolu Yağışı Binaların Dış Cephelerini Deldi
- Sağanak Yağışı Fırsat Bilen Gençler Deniz Botuyla Keyifli Anlar Yaşadı
- Canını Hiçe Saydı, Sokak Kedisini Ölümün Kıyısından Aldı!
- Meteoroloji'den 5 İl İçin Şiddetli Yağış Ve Sel Uyarısı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Saadet Partisi, Büyük Kudüs Mitingi E Cristiano Ronaldo'yu Davet Etti
- Yeni Stadın Açılışını Fener Yapacak
- İsveç 1000 Kronluk Banknota Ibrahimovic'in Fotoğrafını Koydu
- Galatasaray'ın İstediği Feghouli, West Ham United'ın Kampından Ayrıldı
- Barcelona'nın Transferine İzin Vermediği Neymar, Antrenmanda Yeni Transferi Yumrukladı
DÜNYA HABERLERİ
- Su Tankerinden Fışkıran Sudan Kaçmaya Çalışırken Arabanın Altında Kaldı
- Sıcaktan Uyuyamayan Köpek, Çareyi Buzdolabında Buldu!
- 3400 Yolcusuyla Seyahat Eden Gemide Kendisine Gülen Eşini Öldürdü
- Son Dakika! İstanbul'da Olağanüstü Mescid-İ Aksa Toplantısı
- Meslektaş Kurbanı Oldu! Elektrikçi Şakazedenin Centilmenliği Kamerada
Bu Haberle İlgili Yorumlar