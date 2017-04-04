İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet

cumhuriyet gazetesi'nin 19 yöneticisine örgüt davası

CUMHURİYET GAZETESİ'NİN 19 YÖNETİCİSİNE ÖRGÜT DAVASI

Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik sürdürülen soruşturma tamamlandı.

Tarih : 04 Nisan 2017, 11:50
Puan Ver : Cumhuriyet Gazetesi'nin 19 Yöneticisine Örgüt Davası(10/10)12


Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik sürdürülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazetenin 19 yönetici ve yazarı hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme' ve  2silahlı terör örgütüne üye olma”suçlamaları kapsamında iddianame düzenlendi.








Etiketler: Cumhuriyet  Gazetesi  Nin  19  Yöneticisine  Örgüt  Davası    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER