

Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik sürdürülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazetenin 19 yönetici ve yazarı hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme' ve 2silahlı terör örgütüne üye olma”suçlamaları kapsamında iddianame düzenlendi.