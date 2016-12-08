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cumhuriyet savcısının aracına saldıranlardan iz yok

CUMHURİYET SAVCISININ ARACINA SALDIRANLARDAN İZ YOK

Dün gece Sultangazi'de cumhuriyet savcısı Evliya Çalışkan'ın içinde bulunduğu araca yönelik saldırıyla ilgili yapılan operasyonda, saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin izine rastlanmadı. Saldırıya uğrayan araçta bulunan Çalışkan, FETÖ ve MİT TIR'ları dahil birçok önemli davada görev almıştı.

Tarih : 08 Aralık 2016, 11:52
Puan Ver : Cumhuriyet Savcısının Aracına Saldıranlardan İz Yok(5/10)4


Sultangazi'de cumhuriyet savcısı Evliya Çalışkan'ın içinde bulunduğu araca yönelik silahlı saldırının ardından, bölgede çok sayıda polisle düzenlenen operasyonlarda saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin izine rastlanmadı.



Sultangazi'de dün gece meydana gelen olayın ardından bölgeye gelen Terörle Mücadele, İstihbarat ve Olay Yeri İnceleme şubeleri ile Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Şüphelilerin kaçabileceği güzergahlardaki MOBESE ve güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şu ana kadar saldırgan veya saldırganlara ait bir bulguya rastlamadı. Olaya ilişkin herhangi bir gözaltı da olmadığı bildirildi.



 



kaynak:sözcü








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