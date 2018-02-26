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Cüneyt Arkın'ın Zor Anları! Hayranı Yüzünden Az Kalsın Sahnede Düşüyordu

CÜNEYT ARKIN'IN ZOR ANLARI! HAYRANI YÜZÜNDEN AZ KALSIN SAHNEDE DÜŞÜYORDU

Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın, sevenleriyle buluştu. Arkın, bir hayranı yüzünden az kalsın sahnede yere kapaklanıyordu.

Tarih : 26 Şubat 2018, 09:40
Puan Ver : Cüneyt Arkın'ın Zor Anları! Hayranı Yüzünden Az Kalsın Sahnede Düşüyordu(9/10)5

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, Pelin Çift'le Yeşilçam Söyleşileri etkinliğinde sevenleriyle buluştu.

YARDIMINA GÜVENLİK GÖREVLİSİ KOŞTU

Sanatçı, hayranlarını selamladığı sırada, izleyicilerden biri Arkın'ı elinden tutup kendisine doğru çekti. Dengesini kaybeden sanatçının yardımına güvenlik ve sunucu koştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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