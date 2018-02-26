CÜNEYT ARKIN'IN ZOR ANLARI! HAYRANI YÜZÜNDEN AZ KALSIN SAHNEDE DÜŞÜYORDU
Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın, sevenleriyle buluştu. Arkın, bir hayranı yüzünden az kalsın sahnede yere kapaklanıyordu.
Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, Pelin Çift'le Yeşilçam Söyleşileri etkinliğinde sevenleriyle buluştu.
YARDIMINA GÜVENLİK GÖREVLİSİ KOŞTU
Sanatçı, hayranlarını selamladığı sırada, izleyicilerden biri Arkın'ı elinden tutup kendisine doğru çekti. Dengesini kaybeden sanatçının yardımına güvenlik ve sunucu koştu.
Kaynak: haberinburada
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