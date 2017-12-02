CÜNEYT ÇAKIR NET PENALTIYI VERMEDİ, YENİ MALATYASPORLULARI ÇILDIRTTI
Akhisarspor-Yeni Malatyaspor maçının hakemi Cüneyt Çakır, karşılaşmanın son bölümünde Akhisarlı futbolcunun topa eliyle dokunduğu pozisyonda devam dedi, sarı-kırmızılı futbolcuları çıldırttı.
Süper Lig'in 14. haftasında Akhisarspor'un evinde Yeni Malatyaspor'la 0-0 beraber kaldığı maça, hakem Cüneyt Çakır damga vurdu.
90+3'te Yeni Maltyaspor'da Aytaç'ın uzaktan çektiği şutu kafasıyla karşılamak isteyen Caner'in, topa eliyle de müdahale ettiği görüldü.
YENİ MALATYASPORLULAR PENALTI BEKLEDİ, CÜNEYT ÇAKIR "DEVAM" DEDİ
Yeni Malatyasporlu futbolcuların penaltı beklediği bu pozisyona 'devam' diyen Cüneyt Çakır'ın kararı tartışmalara neden oldu.
Çakır'ın kararı sonrası çılgına dönen Aytaç, itirazları nedeniyle sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
Kaynak: haberinburada
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