CÜNEYT ÇAKIR RESMEN BEŞİKTAŞ'I YAKTI!
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Liginde Bayern Münih ile eşleşmesi ilginç bir tesadüfün de ortaya çıkmasına neden oldu.
Alman ekibinin, grupta Paris Saint-Germain ile oynadığı ve 3-1 kazandığı son maçı Cüneyt Çakır yönetirken, tecrübeli hakem yanlış bir kararı sonrasında adeta Beşiktaş'ı yaktı.
TOLISSO'YA KIRMIZI KART GÖSTERMEDİ
Habertürk'ün haberine göre; Sezon başında Lyon'dan transfer edilen ve Carlo Ancelotti ayrıldıktan sonra özellikle Şampiyonlar Ligindeki performansını yükselten Corentin Tolisso, 2 gol attığı PSG maçında ceza alanı içinde hakemi aldatmaya yönelik bir hareket yaptı. Ancak Cüneyt Çakır, sarı kartı bulunmasına karşın bu aldatıcı hareketinden dolayı ikinci bir sarı kart gösterip Fransız futbolcuyu oyundan atmadı. Halbuki aynı Çakır, bu sezon oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Belhanda'ya benzer bir pozisyon sonrası ikinci sarı kartını çıkarıp oyun dışı bırakmıştı.TOLISSO GEÇEN SEZO LYON FORMASI İLE BEŞİKTAŞ'A 1 GOL ATMIŞTI
Devler Ligi'nde bu sezon 3 golü bulunan Tolisso o gün kırmızı kart görseydi Bayern Münih'in, Beşiktaş ile 20 Şubat'ta oynayacağı ilk maçta forma giyemeyecekti. Kartal da böylece önemli bir avantajın sahibi olacaktı. Öyle ki Tolisso geçen sezon Lyon formasıyla Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi olmuştu. Yıldız oyuncu, Fransa'da oynanan ve 2-1 kazandıkları ilk maçta Siyah-Beyazlılar'a bir gol atmıştı.
Kaynak: haberinburada
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