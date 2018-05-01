CÜNEYT ÇAKIR'DAN SKANDAL KARAR! GECEYE DAMGA VURDU
Real Madrid'in, Bayern Münih'i konuk ettiği maçın 45+1. dakikasında Marcelo'nun eline çarpan topta hakem Cüneyt Çakır'ın devam kararı tartışma yarattı.
UEFA Şampiyonlar Liginde Real Madrid'in Bayern Münih'i konuk ettiği yarı final rövanş mücadelesini yöneten Cüneyt Çakır, ilk yarının sonunda verdiği kararla tartışmalara sebep oldu. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Real Madrid ile Bayern Münih'i bir araya getiren maçın 45+1. dakikasında Kimmich'in ortasında top Marcelo'nun eline temas ederken Cüneyt Çakır ve yardımcıları 'devam' kararı verdi.
İLK YARININ SONUNDA CÜNEYT ÇAKIR'A YOĞUN İTİRAZ
Pozisyona Bayern Münih futbolcuları yoğun bir şekilde itiraz ederken Cüneyt Çakır'ın kararı sosyal medyada da tartışmalara neden oldu. 1-1 sonuçlanan ilk yarının sonunda da Bayernli futbolcular ve özellikle ortayı yapan Joshua Kimmich, hakem Cüneyt Çakır'a itirazlarda bulunarak soyunma odasının yolunu tuttu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Atatürk Havalimanı'nın En Yoğun Günü! Yolcu Kuyruğu Dışarı Taştı
- Devlet Desteğiyle Arı Çiftliği Kurdular, Yılda 300 Bin Lira Kazanıyorlar
- Ünlü Turizm Devi, İstanbul'da 5 Yıldızlı Otel Açtı
- Ünlü Ceo, Facebook'un Baskılarına Dayanamadı, İstifa Ediyor
- Turizm Devi, Bütün Otellerini Sattı! İstanbul'da Da 6 Tane Var
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Suriyeli Mültecileri Aşağılayıp Dans Ettiler! Irkçı Klibe Tepki Yağdı
- Aslan Kafesine Giren Adam Öfkeli Hayvanın Saldırısına Uğradı
- Tarihi Barışın Ardından İlk Somut Adım Bugün Geldi
- Hollanda'dan Skandal Karar! İslamı Hedef Alan Propaganda Filmine Savcılıktan Onay Verildi
- Yabancı Dili Kusursuz Bilmek İçin 10 Yaşından Önce Öğrenmek Gerek
Bu Haberle İlgili Yorumlar