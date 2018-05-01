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Cüneyt Çakır'dan skandal karar! Geceye damga vurdu

CÜNEYT ÇAKIR'DAN SKANDAL KARAR! GECEYE DAMGA VURDU

Real Madrid'in, Bayern Münih'i konuk ettiği maçın 45+1. dakikasında Marcelo'nun eline çarpan topta hakem Cüneyt Çakır'ın devam kararı tartışma yarattı.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 23:20
Puan Ver : Cüneyt Çakır'dan Skandal Karar! Geceye Damga Vurdu(6/10)2

UEFA Şampiyonlar Liginde Real Madrid'in Bayern Münih'i konuk ettiği yarı final rövanş mücadelesini yöneten Cüneyt Çakır, ilk yarının sonunda verdiği kararla tartışmalara sebep oldu. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Real Madrid ile Bayern Münih'i bir araya getiren maçın 45+1. dakikasında Kimmich'in ortasında top Marcelo'nun eline temas ederken Cüneyt Çakır ve yardımcıları 'devam' kararı verdi.

İLK YARININ SONUNDA CÜNEYT ÇAKIR'A YOĞUN İTİRAZ

Pozisyona Bayern Münih futbolcuları yoğun bir şekilde itiraz ederken Cüneyt Çakır'ın kararı sosyal medyada da tartışmalara neden oldu. 1-1 sonuçlanan ilk yarının sonunda da Bayernli futbolcular ve özellikle ortayı yapan Joshua Kimmich, hakem Cüneyt Çakır'a itirazlarda bulunarak soyunma odasının yolunu tuttu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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