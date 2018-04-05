CÜNEYT ÇAKIR'IN DÜNYA KUPASINDA KAZANACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU
2018 Dünya Kupasında düdük çalacak hakemlerin alacağı ücretler belli oldu. Buna göre Cüneyt Çakır katılım bedeli olarak 70 bin dolar, yönettiği maç başına ise 3 bin dolar alacak.
FIFA, geçtiğimiz günlerde 2018 Dünya Kupası'nda görev alacak 36 hakem ve 63 yardımcı hakemi açıkladı. A Milli Takımımızın katılamadığı Dünya Kupası'nda ülkemizi Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun temsil edecek.
CÜNEYT ÇAKIR ELİT KATEGORİDE
Elit kategoride yer alan Cüneyt Çakır, turnuvaya katıldığı için 70 bin dolar (yaklaşık 280 bin TL), yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun ise 25 bin dolar(100 bin TL) alacak. Cüneyt Çakır ayrıca yönettiği maç başına 3 bin dolar, yardımcı hakemler ise 2 bin dolar kazanacak.
Kaynak: haberinburada
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