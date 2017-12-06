Şampiyonlar Liginde gecenin maçında gülen Bayern oldu. Ancak grubu zirvede tamamlayan PSG oldu.

CÜNEYT ÇAKIR DÜDÜK ÇALDI

Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı B Grubu'nda lideri belirleyecek maça Bayern golle başladı. 8. dakikada Lewandowski'nin golüyle öne geçen ev sahibi ilk yarının son bölümünde Tolisso ile farkı ikiye çıkardı. Liderlik için 4 farklı bir galibiyete ihtiyacı olan Bayern'in umutlarını bitiren 55. dakikada sahneye çıkan Mbappe oldu. Tolisso 68'de farkı tekrar ikiye çıkardı.İKİLİ AVERAJ İLE LİDER PSG!

Maçı Bayern bu skorla kazanırken, grubu iki takım da 15 puanla tamamladı. İkili averajı daha iyi olan PSG lider, Bayern ise 2. olarak 2. tura yükseldi. Böylece Alman ekibi Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinden biri oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİNDE GECENİN SONUÇLARI:

Kaynak: haberinburada