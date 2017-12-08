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Cüretkar sahneleriyle konuşulan isme ev sahibinden soğuk duş!

CÜRETKAR SAHNELERİYLE KONUŞULAN İSME EV SAHİBİNDEN SOĞUK DUŞ!

'Çukur' dizisindeki çüretkar sahneleri ile adından söz ettiren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, beğendiği evin sahibinden "Bekara ev yok" diyerek veto yedi.

Tarih : 08 Aralık 2017, 01:00
Puan Ver : Cüretkar Sahneleriyle Konuşulan İsme Ev Sahibinden Soğuk Duş!(9/10)5

Çukur dizisinde Aras Bulut İynemli'yle partner olan Dilan Çiçek Deniz geçen günlerde iki yıldır beraber olduğu sevgilisi Okan Can Yantır'dan ayrıldı. İlişkinin bitme nedeni Dilan Çiçek Deniz'in dizide sevgilisini oynayan Aras Bulut İynemli ile öpüşme sahneleri.

Medyatava'nın haberine göre, ayrılık sonrası yeni ev arayışına giren oyuncu, Arnavutköy'de 3 katlı, özel dizayn edilmiş bir evi çok beğendi. Kirası 5 bin TL olan evi tutmaya karar veren Dilan Çiçek Deniz, son anda ev sahibinin vetosuyla karşılaştı.

"BEKARA EV YOK"

Dilan Çiçek Deniz, evde tek başına yaşayacağını söyleyince ev sahibi klasik söylemle "Bekara ev yok" dedi. Bu durum Dilan Çiçek Deniz'i çok şaşırttı.

"ABARTMAYA GEREK YOK"

Aras Bulut İynemli ile Dilan Çiçek Deniz'in paylaştığı, Show TV'deki 'Çukur' dizisindeki ateşli öpüşme sahneleri çok dikkat çekmişti. Dilan Çiçek Deniz bu görüntüler hakkında "Aklıma mantığıma yatmayan, kalbime hitap etmeyen bir senaryo gelseydi, kabul etmezdim. Zaten Aras Bulut İynemli ile kamera karşısına geçeceğimi duyduğumda çok mutlu oldum. O sahneler abartıldığı kadar büyütülecek bir şey değil" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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