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Çürümeye terk edilen araçlar altın olacak

ÇÜRÜMEYE TERK EDİLEN ARAÇLAR ALTIN OLACAK

Türkiye'nin dört bir yanındaki yediemin otoparklarında çürümeye terk edilen milyonlarca araç satılacak. Elde edilen paralar ise altına dönüştürülerek devlet bankalarına yatırılacak.

Tarih : 22 Nisan 2018, 10:40
Puan Ver : Çürümeye Terk Edilen Araçlar Altın Olacak(7/10)3

Türkiye'de çeşitli sebeplerde yediemin otoparklarına bırakılan milyonlarca araç çürümeye terk ediliyor. Bazı araçların otopark ücretlerinin kendi değerini aştığı ifade edilirken, çürümeye terk edilen bu araçlar satılarak değerine değer katacak. Yapılması planlanan projeyle, haciz, borç veya başka bir sebeple otoparklara çekilen araçlar kısa sürede satılarak altın olarak devletin kasasına yatırılacak. Bu projeyle birlikte hem devletin kazanması, hem de araç sahibinin zarar etmemesi sağlanacak.

50 OTOPARKTA ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİLER

Sadece Bursa'daki otoparklarda bulunan araçlardan devletin 154 milyon lira zarara uğradığını ifade eden Bursa Yediemin Otoparkçılar ve Çekiciler Dernek Başkanı Hüseyin Yıldız, "Bursa'daki yaklaşık 50 adet yediemin otoparkında binlerce araç çürümeye terk edilmiş vaziyette. Bu, sistemdeki bazı tıkanıklardan kaynaklanıyor. Biz derneK çatısı altında hepsini bir araya getirip, sistematik bir çalışma neticesinde bu zararı önlemeye çalışıyoruz. Şehrimizde yaklaşık 750 araç, bin 200'e yakın motosiklet bulunmaktadır. Bunların her geçen gün açık havada bu şekilde durması değer kaybına sebep oluyor. Bu değer kaybı devletimizin ve otoparkçımızın kaybıdır. Biz buna yeni bir vizyonla, yeni bir oluşumla iktisadi bir şirket neticesinde çare bulmak istiyoruz" dedi.

20 BİN LİRA BORCA 100 BİN LİRALIK ARAÇ BAĞLANIYOR

Bursa'da çalıştığı 10 yıl içerisinde yediemin otoparklarını inceleme fırsatı bulduğunu ifade eden BURBAK'ın kurucu genel müdürü kasım Şahin, "Yaklaşık 1 senedir bu proje üzerinde duruyoruz. Sadece yediemin otoparkında binlerce araç çürümeye terk edilmişken, bunu Türkiye çapında düşündüğünüz zaman çok çok daha büyük rakam olduğunu görmek mümkündür. Ayrıca binlerce vatandaşımız da mağdur oluyor. Bir kişinin 20 bin liralık bir borcu varsa, 100 bin liralık arabası bağlanıyor. Bu 20 bin lirayı buladığı için veya buluncaya kadar aracı çürümeye terk ediliyor. Biz istiyoruz ki, bütün yediemin otoparklarını bir kurum altında buluşturalım. 100 bin metreye yakın bir arsayı devletten talep ettik. Burada arabalar gelir gelmez hemen kayıt altına alınacak. Sesiyle, görüntüsüyle, çalışmasıyla kayıt edilecek. Eğer 6 ay içerisinde araba alınmadığı zaman re'sen satılmasını tavsiye ediyoruz. Yani böyle emtiayı sanallaştırma yasası diye bir kanun istiyoruz" şeklinde konuştu.

ARABALAR AÇIK İHALEYLE SATILACAK

Satışa çıkacak araçların kamuoyuna açık ihale sistemiyle satışa çıkarılacağını belirten Şahin, "Satışa sunulduktan sonra bu araçların paraları altın olarak devlet bankasına yatacak. Ne kadar sürerse sürsün, problem bittikten sonra, altın olarak bankada kalan bu imkanlardan herkes kendi miktarınca faydalanacak. Tabii ki en mühimi devletin faydası olacak. Çünkü bu arabalar, gerek yakıtından, sigortasından ve motor vergisinden olsun, sürekli devlete gelir getiren emtialar. Bunların böyle hapsedilmesi Türkiye'yi büyük bir gelirden mahrum etmiş oluyor. Satılıp paraları altına tahvil edilince, belki de devletin bir sürü sıkıntısına çare olacak. Yani kısacası çürüyen arabaları altına dönüştürmek istiyoruz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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