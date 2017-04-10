ÇÜRÜMEYE TERK EDİLEN ARAÇLAR EKONOMİYE KAZANDIRILACAK
MASFED Başkanı Erkoç: "İthal ikinci el araç sahiplerinin mağduriyetini ortadan kaldırmak için yapılacak düzenlemeyle gümrükte çürümeye terk edilen araçlar ekonomiye kazandırılacak"
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, ithal ikinci el araç sahiplerinin mağduriyetini gidermek amacıyla yapılacak düzenlemeyle gümrükte çürümeye terk edilen araçların ekonomiye kazandırılacağını söyledi. Erkoç, AA muhabirine, ithal ikinci el araç alanlarda ortaya çıkan vergi mağduriyetini ortadan kaldırmak için yapılması planlanan yasal düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Erkoç, doğrudan araç ithal edemeyen galerilerin, Almanya gibi ülkelerden, kullanılmamış ama o ülke vatandaşlarına satılmış gösterilen araçları sıfır araç gibi Türkiye'ye getirdiklerine dikkati çekti.
Söz konusu araçların bazılarında yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edildiğini ve bu araçlara el konulduğunu, birçok kişinin bu durumdan mağdur olduğunu belirten Erkoç, yapılması planlanan yasal düzenlemeyle söz konusu mağduriyetlerin ortadan kaldırılacağını ifade etti.
kaynak:milliyet
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