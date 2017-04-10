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çürümeye terk edilen araçlar ekonomiye kazandırılacak

ÇÜRÜMEYE TERK EDİLEN ARAÇLAR EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

MASFED Başkanı Erkoç: "İthal ikinci el araç sahiplerinin mağduriyetini ortadan kaldırmak için yapılacak düzenlemeyle gümrükte çürümeye terk edilen araçlar ekonomiye kazandırılacak"

Tarih : 10 Nisan 2017, 15:12
Puan Ver : Çürümeye Terk Edilen Araçlar Ekonomiye Kazandırılacak(5/10)6


Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu  (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, ithal ikinci el araç sahiplerinin mağduriyetini  gidermek amacıyla yapılacak düzenlemeyle gümrükte çürümeye terk edilen araçların  ekonomiye kazandırılacağını söyledi.  Erkoç, AA muhabirine, ithal ikinci el araç alanlarda ortaya çıkan  vergi mağduriyetini ortadan kaldırmak için yapılması planlanan yasal düzenlemeye  ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Başkan Erkoç, doğrudan araç ithal edemeyen galerilerin, Almanya gibi  ülkelerden, kullanılmamış ama o ülke vatandaşlarına satılmış gösterilen araçları  sıfır araç gibi Türkiye'ye getirdiklerine dikkati çekti.



Söz konusu araçların bazılarında yapılan denetimlerde uygunsuzluk  tespit edildiğini ve bu araçlara el konulduğunu, birçok kişinin bu durumdan  mağdur olduğunu belirten Erkoç, yapılması planlanan yasal düzenlemeyle söz konusu  mağduriyetlerin ortadan kaldırılacağını ifade etti.



 



kaynak:milliyet








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