Cushing Sendromu'na yakalanan ve bu nedenle aldığı kiloları veremeyen Türkan Şoray, gizlice özel bir hastanede ameliyat oldu.

Türkiye'de Sezen Aksu'nun hastalığı olarak hatırlanan Cushing Sendromu'na yakalanan Türkan Şoray gizlice ameliyat oldu.

AMELİYAT OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Daha önce Sözcü'den Yüksel Şengül'e konuşan Türkan Şoray uzun yıllardır yaşadığı bu rahatsızlığın araştırmalarla Cushing Sendromu olarak teşhis edildiğini belirtmiş ve ameliyat olacağını açıklamıştı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sözcü'de yer alan habere göre sendrom nedeniyle hızla aldığı kiloları veremeyen ve yürüme güçlüğü çeken Türkan Şoray'ın adı gizli tutulan bir hastanede ameliyatının başarıyla gerçekleştirildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CUSHİNG SENDROMU NEDİR?

1932 yılında Harvey Williams Cushing tarafından tanısı ilk kez konmuş olan kortizol hormonunun olağanın üstünde bir düzeyde olduğu durumlarda ortaya çıkan belirtiler bütünüdür. Cushing sendromunun alışılmış nitelikleri kilo artması, obezite, kan basıncının artması (hipertansiyon), ve derinin zayıflaması sonucu oluşan çizgilerdir. Her hastada belirtilerin tümü gözlenmeyebilir.

Belirtilerin ağırlığı ve niceliği hastanın ne denli uzun bir süredir kortizol etkisinde kalmasına bağlıdır. Ancak kimi belirtiler bu durumdan bağımsız, iveğen olarak da gelişebilir. Örneğin, özellikle uyluk kemiğinin baş bölgesinin iveğen doku ölümüne uğraması (akut aseptik nekroz) çok kısa bir süredir hafif izleyen, ya da yıllardır ağır izleyen Cushing sendromlu hastalarda da rastlanabilir.

Cushing hastalığı hipofiz bezinin böbreküstü bezini uyaran adrenokortikotrop hormonu (ACTH) fazla ürettiği durumlarda ortaya çıkan bir hastalıktır. Cushing hastalığı Cushing sendromunun en sık rastlanan nedenidir. Cushing hastalığına hipofiz bezinin fazla büyümesi (hiperplazi) ya da bir tümör neden olur. Cushing hastalığı olan insanlarda çok fazla ACTH bulunur. ACTH bir stres hormonu olan kortizolün üretimini ve salınımını kontrol eder. Yani çok fazla ACTH demek çok fazla kortizol demektir.

Gövde fazla kilolu, kol ve bacaklar ince, yüz yuvarlak ve tombuldur. Akne ya da cilt enfeksiyonları, karında, uyluklarda ve göğüste mor çatlaklar, kolay morarabilen hassas bir cilt, ensede yağ toplanması, zayıf kaslar, sırt ağrısı, kemik ağrısı ve kemiklerde hassasiyet gibi belirtileri vardır.

Kaynak: haberinburada