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cyanogen pazardan çekiliyor

CYANOGEN PAZARDAN ÇEKİLİYOR

Android dünyasında özelleştirilmiş yapısıyla birçok kişinin dikkatlerini üzerine çeken şirket piyasa koşullarına dayanamayıp pazardan çekilme kararı aldı.

Tarih : 27 Aralık 2016, 11:32
Puan Ver : Cyanogen Pazardan Çekiliyor(5/10)2


Android dünyasında özelleştirilmiş yapısıyla birçok kişinin dikkatlerini üzerine çeken şirket piyasa koşullarına dayanamayıp pazardan çekilme kararı aldı.



 



Çok yakın döneme kadar Android tarafına bile üstünlük getireceği söylenen özelleştirilmiş Cyanogen sistemi tam aksi yönde ilerleyerek pazardan çekilme kararı aldı.



Firma web sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla 31 Aralık 2016 tarihinden sonra Cyanogen sistemine verilecek tüm desteğin kesileceğini söyledi. Bireysel müdahaleler için ise CyanogenMod açık kaynak proje ve kaynak kodları erişime açık olarak hayatını sürdürecek. Bu kararın alınması ise Android dünyasında kişiselleştirilmiş projeler için büyük bir kayıp olarak gerçekleşti.



OnePlus ve Micromaxx firmalarıyla işbirliği ile popüler olan sistem, kendine has avantajlarıyla popülerliği yakalamış ancak üreticilerin kendi arayüzlerini diretmesiyle büyük darbe almıştı. Son olarak da piyasadan çekilme kararı alması her şeyin sonu oldu.



Türk Telekom ve TAB Gıda iş birliği: Selfy








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