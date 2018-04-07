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Cyle Larin, Beşiktaş kariyerine golle başladı

CYLE LARİN, BEŞİKTAŞ KARİYERİNE GOLLE BAŞLADI

Göztepe karşısında ilk maçına çıkan Kanadalı genç oyuncu Cyle Larin, 86. dakikada ağları havalandırarak Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.

Tarih : 07 Nisan 2018, 22:30
Puan Ver : Cyle Larin, Beşiktaş Kariyerine Golle Başladı(10/10)6

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Kanadalı forvet Cyle Larin, Göztepe mücadelesinin 83. dakikasında oyuna dahil olarak ilk kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıktı. Larin, oyuna girdikten 3 dakika sonra ilk maçında gol attı.

İLK MAÇINDA GOLLE TANIŞTI

Ligin devre arasında Orlando City'den Atiba Hutchinson'ın referansıyla ileriye dönük bir transfer olarak kadroya dahil edilen Cyle Larin, Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıktı. Göztepe ile oynanan karşılaşmanın 83. dakikasında Caner Erkin'in yerine oyuna dahil olan genç futbolcu, 86. dakikada gelişen atakta Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçta gol atmayı başardı.

TAKIMININ 4. GOLÜNE İMZA ATTI

Mustafa Pektemek'in savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan ve yaptığı yerden vuruşla Beto'yu mağlup ederek fileleri havalandıran Larin, takımının da 4. golüne imzasını atmış oldu. Larin'in gol sevincinde bütün takım arkadaşları Kanadalı futbolcunun yanına gelerek kendisini kutladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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