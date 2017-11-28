D-100'DE DEHŞET ANLARI! TRAFİĞİN ORTASINDA SİLAHLA VURULDU, KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN KAZA YAPTI
D-100 Karayolu Avcılar mevkisinde seyir halindeki iki sürücü arasında trafikte tartışma çıktı.
TRAFİĞİN ORTASINDA BACAĞINDAN VURDU
DHA'nın haberine göre sürücülerden biri tartıştığı sürücüyü silahla bacağından vurdu. Yaralı halde aracına binerek kaçmaya çalışan sürücü bariyerlere çarparak kaza yaptı. Saldırganlar kaçarken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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