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D-100'DE DEHŞET ANLARI! TRAFİĞİN ORTASINDA SİLAHLA VURULDU, KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN KAZA YAPTI


D-100'de Dehşet Anları! Trafiğin Ortasında Silahla Vuruldu, Kaçmaya Çalışırken Kaza Yaptı
Tarih : 28 Kasım 2017, 11:30
Puan Ver : D-100'de Dehşet Anları! Trafiğin Ortasında Silahla Vuruldu, Kaçmaya Çalışırken Kaza Yaptı(10/10)6

D-100 Karayolu Avcılar mevkisinde seyir halindeki iki sürücü arasında trafikte tartışma çıktı.

TRAFİĞİN ORTASINDA BACAĞINDAN VURDU

DHA'nın haberine göre sürücülerden biri tartıştığı sürücüyü silahla bacağından vurdu. Yaralı halde aracına binerek kaçmaya çalışan sürücü bariyerlere çarparak kaza yaptı. Saldırganlar kaçarken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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