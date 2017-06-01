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d vitamini deyip geçmeyin! eksikliği ms'i tetikliyor!

D VİTAMİNİ DEYİP GEÇMEYİN! EKSİKLİĞİ MS'İ TETİKLİYOR!

MS'e etki eden çevresel faktörlerden biri de D vitamini eksikliği...

Tarih : 01 Haziran 2017, 11:34
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Nöroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Sevda Diker, MS'e etki eden çevresel faktörlerden birinin ise D vitamini eksikliği olduğunu belirtti.



İHA'da yer alan habere göre; Yrd. Doç. Dr. Sevda Diker, sıklıkla genç bireyleri etkileyen ve önemli bir hastalık olan multipl skleroz'da (MS), kişinin kendi bağışıklık hücrelerinin yanlış programlanma sonucu göz sinirlerine, beyin ve omuriliğindeki sinir hücrelerine zarar verdiğini, tedavi seçeneklerinin ise her geçen gün dinamik bir şekilde genişlediğini ifade etti.



 



kaynak:habertürk








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