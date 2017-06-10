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daeş kiliseye saldırdı

DAEŞ KİLİSEYE SALDIRDI

Terör örgütü DAEŞ'e bağlılık yemini ettiğini daha önce açıklayan Ebu Sayyaf örgütünü, Filipinler'de bulunan Mindanao Adası'nda, bir kiliseye baskın yaptı. Terör örgütü üyesi saldırganın, kilisede bulunan insanları öldürmekle tahdit ettiği bildiriliyor.

Tarih : 10 Haziran 2017, 14:06
Puan Ver : Daeş Kiliseye Saldırdı(8/10)5


Terör örgütü DAEŞ'e bağlılık yeminini daha önce açıklamış olan Ebu Sayyaf örgütü lideri için yakalama çalışmaları devam ederken, Örgüt ve Filipinli askerler arasında çatışma devam ediyor,Filipinler'de bulunan Marawi kenti IŞİD'e bağlı bir grup tarafından kuşatılmış olduğu haber ajanslarına düştükten hemen sonra, bir örgüt üyesinin, Marawi kentindeki kiliseyi bastığı, rahip ve kilisede bulunanları silah zoruyla kiliseye sokarak, hükümet güçlerinin çekilmemesi halinde herkesi öldüreceğini söylediği ifade ediliyor.



S. Villegas, baskın yapılan kilisede bir çok insanın var olduğunu aktardı. Uluslararası haber ajanslarının Marawi'den paylaştığı fotoğraflarda, askerlerin yolları kestiği ve kimlik kontrolü yaptığı belirtiliyor. Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana'nın yaptığı açıklamada, militanların bir hastane ile bir hapishaneyi işgal ettiğini, aralarında bir kilisenin de bulunduğu çok sayıda binayı ateşe verdiklerini daha önce söylemişti.



 



kaynak:haberakar








Etiketler: Daeş  Kiliseye  Saldırdı    haber

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