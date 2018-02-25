DAEŞ'E KATILAN 16 TÜRK KADINA, İDAM CEZASI!
Irak mahkemesi, terör örgütü DAEŞ'e katıldıkları gerekçesiyle 16 Türk vatandaşı kadına idam cezası verdi.
Irak'ta mahkeme, DAEŞ'e katılmaktan suçlu bulunan 16 Türk kadını idam cezasına çarptırdı.
DAEŞ'E KATILDIKLARINI İTİRAF ETTİLER
Açıklama, mahkeme sözcüsünden geldi. Sözcü, Kadınların DAEŞ'li teröristlerle evlendiklerini ya da terör örgütüne üye olduklarını itiraf ettiklerini söyledi.
LOJİSTİK DESTEK SAĞLADILAR
16 Türk kadının DAEŞ'e lojistik destek sağladıklarının ya da terör saldırısı düzenlenmesine yardım ettiklerinin kanıtlandığını belirtti.
KARAR İÇİN TEMYİZ YOLU AÇIK
Ceza mahkemesi, kadınları idam cezasına çarptırdı. Kararların temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 7 Kez Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Katili, Tanıdık Çıktı! Misafir Edip Çay İkram Etmiş
- Kaçırdığı Evli Kadının Kardeşlerinden Demir Çubuklarla Dayak Yedi
- Son Dakika! Ypg Köşeye Sıkıştı, 1700 Yeni Terörist Bölgeye Gönderildi
- Damat Katliamının Detayları Ortaya Çıktı! Aile, Adliyeden Dönüyormuş
- Abd Büyükelçiliği Karşısına Asılan Dev Afişteki Terörle Mücadele Mesajı Dikkat Çekti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar