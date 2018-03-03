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DAEŞ'in eli kanlı infazcıları yakalandı!

DAEŞ'İN ELİ KANLI İNFAZCILARI YAKALANDI!

Şanlıurfa'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün infaz timinde bulunan 2 terörist yakalandı.

Tarih : 03 Mart 2018, 20:20
Puan Ver : Daeş'in Eli Kanlı İnfazcıları Yakalandı!(8/10)4

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'ın infazcıları oldukları belirtilen Suriyeli M.K. ile U.H., polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Suriye'de çok sayıda infaz gerçekleştirdiği belirtilen 2 terörist, tutuklanarak cezaevine konuldu.

DAEŞ'İN İNFAZCILARI YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Suriye'nin Deyrizor kentinde terör örgütü DEAŞ'ın infazcıları oldukları belirtilen Suriye uyruklu M.K. ve U.H.'nin Şanlıurfa'da bir evde saklandığını belirledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Ekipler tarafından baskın yapılan evdeki Suriyeli 2 terörist yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 terörist, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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