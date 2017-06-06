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DAĞDA OPERASYON, ETEKLERİNDE RAFTİNG


DAĞDA OPERASYON, ETEKLERİNDE RAFTİNG
Tarih : 06 Haziran 2017, 10:27
Puan Ver : Dağda Operasyon, Eteklerinde Rafting(6/10)8


Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik geniş kapsamlı operasyonun sürdüğü Kato Dağı eteklerinde bir grup çocuk, Habur Çayı'nın azgın sularına aldırış etmeden, pet şişe doldurdukları çuvallarla rafting yapıyor. Çocuklar, kürek olarak da terliklerini kullanıyor.



Önce şişe topluyorlar, sonra rafting yapıyorlar 

Yaşları 10 ile 17 arasında değişen çocuklardan Devran Yücel, her yıl bot yerine çuvallarla rafting yaptıklarını belirterek, “8 kişilik bir grubuz. Çok soğuk olmasına rağmen rafting yapıyoruz. Adrenalin yaşıyoruz. Herkesi buraya rafting yapmaya davet ediyorum” dedi. 

Kenan Ermağan adlı çocuk, rafting yapmak için sabah saatlerinden itibaren pet şişe toplamaya çıktığını, daha sonra ise şişeleri torbalara atıp rafting yaptığını anlatarak, “Şimdi 6 kilometre su üzerinde rafting yapacağız. Bu bölgenin bir geleneği haline geldi. Bizim babalarımızda bunu yapıyordu. Biz de şimdi yapıyoruz” diye konuştu.  Çocuklar, adrenalin tutkunlarını da ilçelerine davet etti.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Dağda  Operasyon  Eteklerinde  Rafting    haber

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