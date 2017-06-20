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dağları delip taşı çıkartıyor, yurt dışına ihraç ediyor

DAĞLARI DELİP TAŞI ÇIKARTIYOR, YURT DIŞINA İHRAÇ EDİYOR

Trabzon'dan çıkartılıp Rusya ve Gürcistan'da liman yapımında kullanılmak üzere ihraç edilen taş, deniz suyunda 160 yıldan fazla özelliğini bozmadan kalabiliyor . Trabzon'dan taş ihracatı sayesinde yılda yaklaşık 8 milyon dolar döviz girdisi sağlanıyor

Tarih : 20 Haziran 2017, 10:12
Puan Ver : Dağları Delip Taşı Çıkartıyor, Yurt Dışına İhraç Ediyor(7/10)9


Trabzon'da Rusya ve Gürcistan'a taş ihracatı yapan Şeref Bektaşoğlu, Türkiye'den çok nadir bulunan özellikli taşın deniz suyuna uzun süreli dayanıklılığından dolayı tercih edildiğini belirterek adeta dağları delerek  ekmeğini taştan çıkardıklarını söylüyor.



Gürcistan'ın şu an kendilerinden 2,5 milyon ton taş talebinde bulunduğunu kaydeden Bektaşoğlu, “Rusya ile uçak krizi olmadan önce kendi gemilerimizle yaş sebze ihracatı yapıyorduk. Şimdi de ekmeğimizi taştan çıkarmaya çalışıyoruz. Rusya'ya iki kez taş gönderdik. Birincisinde, Sochi'deki olimpiyatlar nedeniyle Sochi Limanı'nın yapımında Karadeniz Bölgesi'nden ciddi miktarda milyonlarca ton taş gönderdik. Şimdi de Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan bir bölgeye taş ihracatı yapıyoruz.



Bunların yanı sıra Gürcistan'da 'Anaklia' adıyla büyük bir liman yapılıyor. Bu taşı özellikle istiyorlar. İstemelerinin sebebi, bu taşın denizde tuzlu suda kalma süresi 163 yıl. Şu an Gürcistan bizden 2 buçuk milyon ton taş talep etti. Onun hazırlığı içindeyiz. Diğer kalker gibi farklı taşlar ise 30-40 yıl arasında dayanabiliyor. Yani bu taş, liman yapımlarında, deniz tahkimatlarında ömrü 163 yıl olduğu için özellikle bu taş tercih ediliyor. Türkiye'de çok az bulunan bir taş. Bu taş sayesinde ülkemiz önemli bir döviz girdisi sağlıyor. İç piyasa ile  yurt dışına ihracat arasında yaklaşık 2,5-3 kat fiyat farkı var” dedi.



 



kaynak:milliyet








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