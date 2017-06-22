Hakkarı Yüksekova ilçesi Dağlıca 6'ncı Sınır Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı askerler, bölgede teröristlere yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bölgedeki zorlu arazi şartlarında askerlerin ağır silah ve mühimmatları katırlarla taşınırken, keşif ise drone tarafından yapılıyor.



Dağlıca'da Mehmeçik teröristlerin inlerine giriyor. Yüksekova'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve bugüne kadar hep PKK'lı terröristlerin yaptığı eylemlerle gündeme gelen Dağlıca bölgesindeki operasyonlar ararılıksız sürerken, yüksekliği 2 bin 500 metreyi bulan bölgenin hakimiyeti artık tamamen Mehmetçiğin elinde bulunuyor.



Hakim noktalara üs bölgelerinin kurulduğu bölgede, Mehmetçik gece gündüz el tetikte teröristleri adım adım takip ediyor. Mağaralar ise didik didik kontrol edilip, imha ediliyor. Asker dün gece de sarp kayalıkların ve mağaraların yoğun olarak bulunduğu Beytepe'ye operasyon gerçekleştirdi. Isıya duyarlı termal kameralar tarafından mağaralar bölgesinde görüntü alındı. İlk olarak mağaraların bulunduğu bölge Dağlıca Taburu'nda konuşlu ağır silahlar tarafından ateş altına alındı. Gece atışlarının ardından askerler sabahın erken saatlerinde bölgeye operasyon için intikal etti.







kaynak:milliyet