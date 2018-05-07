İyi Parti Seçim Standına Saldıran 8 Kişi Yakalandı
Mhp'de Ekmeleddin İhsanoğlu Ve Beş İsim Aday Olmadı
Dağlık Alanda Mantar Toplarken Mayına Bastı
Takım Arkadaşlarına Kızan İsim, Yarışmaya Bile Çıkmadı
Depresyona Girdi, Eve Kapanıp 6 Yabancı Dil Öğrendi
Devre Arasında Messi'den Hakeme Tepki: Rezaletsin!
Üstsüz Kadınlar Cinsel Tacizi Protesto Etmek İçin Sokaklarda
1,5 Yaşındaki Bebek 4.Kattan Düşerek Can Verdi
Ölümden Kıl Payı Kurtuldu! Bıçakladıktan Sonra İnşaata Atıp Kaçtılar
Hareket Etmekte Zorlandılar, Kilo Kilo Altın Takıldı
Chp Üç Otobüsle Sahaya İniyor, 81 İl Tek Tek Gezilecek
Erdoğan'dan Onay Aldıktan Sonra 'evet' Dedi
Yemekten Zehirlendi, Hastaneden Taburcu Edildikten Sonra Öldü!
Üniversitenin Bilgisayar Ağıyla Kripto Para Madenciliği Yapmışlar
Çocuklar Konuştu, Vicdansız Annenin Kızlarını Yaşlı Erkeklere Pazarladığı Ortaya Çıktı
Fatih Terim'den Sert Mesaj: Görmüyoruz Sanmasınlar
Akhisarspor'un Yıldızı, Fatih Terim'den Özür Diledi
Bursaspor Başkanı Ali Ay'dan Fırat Aydınus'a Sert Tepki
El Clasico'da 4 Gol Var, Kazanan Yok!
Geceye Damga Vuran Olay! Gomis Sahanın Ortasında Hüngür Hüngür Ağladı

Dağlık alanda mantar toplarken mayına bastı

DAĞLIK ALANDA MANTAR TOPLARKEN MAYINA BASTI

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yaşayan Hasan Hüseyin Kılınç dağlık alanda mantar toplarken bastığı mayının patlaması sonucu ağır yaralandı. Kılınç askeri helikopterle Erzincan Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 10:50
Puan Ver : Dağlık Alanda Mantar Toplarken Mayına Bastı(8/10)4

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda mantar toplarken bastığı mayının patlaması sonucu ağır yaralanan Hasan Hüseyin Kılınç, askeri helikopterle Erzincan Devlet Hastanesi'nde kaldırılıp, tedaviye alındı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Pülümür'e bağlı Balbayam köyünde oturan Hasan Hüseyin Kılınç, bugün sabah saatlerinde bir grup arkadaşıyla birlikte mantar toplamaya çıktı. Köyün dağlık alanında mantar arama aradıkları sırada Kılınç, araziye daha önce teröristlerce tuzaklanan mayına bastı. Mayının patlaması ile ağır yaralanan Hasan Hüseyin Kılınç, olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra Jandarma Bölge Komutanlığı'na ait askeri helikopterle Erzincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dağlık  Alanda  Mantar  Toplarken  Mayına  Bastı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER