DAĞLIK ALANDA MANTAR TOPLARKEN MAYINA BASTI
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yaşayan Hasan Hüseyin Kılınç dağlık alanda mantar toplarken bastığı mayının patlaması sonucu ağır yaralandı. Kılınç askeri helikopterle Erzincan Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda mantar toplarken bastığı mayının patlaması sonucu ağır yaralanan Hasan Hüseyin Kılınç, askeri helikopterle Erzincan Devlet Hastanesi'nde kaldırılıp, tedaviye alındı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Pülümür'e bağlı Balbayam köyünde oturan Hasan Hüseyin Kılınç, bugün sabah saatlerinde bir grup arkadaşıyla birlikte mantar toplamaya çıktı. Köyün dağlık alanında mantar arama aradıkları sırada Kılınç, araziye daha önce teröristlerce tuzaklanan mayına bastı. Mayının patlaması ile ağır yaralanan Hasan Hüseyin Kılınç, olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra Jandarma Bölge Komutanlığı'na ait askeri helikopterle Erzincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Kaynak: haberinburada
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