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‘DAHA ÇOK SOKAĞA ÇIKIN DAHA FAZLA KENETLENİN'


‘DAHA ÇOK SOKAĞA ÇIKIN DAHA FAZLA KENETLENİN'
Tarih : 04 Ocak 2017, 14:11
Puan Ver : ‘Daha Çok Sokağa Çıkın Daha Fazla Kenetlenin'(7/10)7


Terör saldırıları sonrası toplum olarak tedirginliğimizi trafikte ve toplu taşımada gözle görülür boşluklarla dışa vuruyoruz. Ama travma uzmanları, bu korku ve endişenin üzerine gidip günlük rutinimizi devam ettirmemiz, daha fazla sokakta olup daha çok kenetlenmemiz gerektiğinin altını çiziyor. Uzmanlara göre, korkunun bu şekilde üstüne gitmek, tedirgin ve endişeli psikolojiden arınmak için kilit nokta...



Ortaköy Reina'da 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 69 kişinin de yaralandığı kanlı terör saldırısından sonra gözler yeniden güvenlik önlemlerine çevrildi.



YOĞUNLUK DÜŞTÜ



Her gün milyonlarca vatandaşın kullandığı toplu taşıma ve AVM'lerdeki önlem düzeyini görmek üzere yola koyulduk. Her sabah iş saatlerinde yüzde 70 civarında olan trafik her terör saldırısında olduğu gibi bu saldırıda da yüzde 20'lere düştü. Biz de İstanbul'un en kalabalık noktalarından Taksim Metro, Osmanbey ve Mecidiyeköy'de yürüdük, bölgedeki AVM'lere girdik, metroya bindik. Güvenlik önlemlerini ve terör sonrası tepkiyi gözlemledik. Uzmanlarla konuştuk.



Saldırı sonrası kentin nabzını tuttuğumuz bu noktalarda güvenlik konusunda hassasiyet artmış durumda. Önceden dedektörle aranan çantalar kadınlar için bir kadın polis veya özel güvenliğin gözetiminde açılıp bakılıyor.


 



kaynak:habertürk






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