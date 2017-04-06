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daha dolgun dudaklarla yaza merhaba de!

DAHA DOLGUN DUDAKLARLA YAZA MERHABA DE!

Yaza daha dolgun ve güzel dudaklarla merhaba diyebilirsiniz. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, dudak dolgusunu anlatıyor.

Tarih : 06 Nisan 2017, 14:42
Puan Ver : Daha Dolgun Dudaklarla Yaza Merhaba De!(9/10)11


"Dudak estetiği tasarımı doğal görünüm için çok önemlidir. Başarılı bir dudak dolgusu estetiğinde dudakların kıvrımı, boyutu, konturu ve rengi yüz genel hatlarıyla orantılı olmalıdır. Dudağın altın oran hesaplamaları ile yüz hatlarıyla uyumlu olması sağlanır.



Altın orana göre estetik operasyon ile üst dudak üçte bir oranında, alt dudak ise üçte iki oranında dolgunlaştırılır. Philtrum sırtı ile cupid yayı denilen bölgenin daha belirgin hale gelmesi için kontur işlemi uygulanır. Dudak gövdesi ağız kenarlarına doğru simetrik bir kalınlıkta ilerleyerek orantılı bir şekilde incelir. Ayrıca dudağın gergin ve pürüzsüz bir görünüme kavuşması sağlanır."








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